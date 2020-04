Naistenklinikalla voi nyt kouluttautua nuorisogynekologiksi

HUSin Naistenklinikka hyväksyttiin 18. huhtikuuta viralliseksi kansainväliseksi nuorisogynekologian koulutuskeskukseksi. Sertifikaatin myönsi kansainvälinen lapsi- ja nuorisogynekologian järjestö FIGJ (International Federation of Infant and Juvenile Gynecology).

FIGJ perusti kansainvälisen nuorisogynekologian IFEPAG-tutkinnon (International Fellowship of Pediatric and Adolescent Gynecology) vuonna 1997. Tutkinnon voi nykyisin suorittaa järjestön hyväksymissä 21 keskuksessa, joista kahdeksan sijaitsee Euroopassa. Naistenklinikka on jatkossa Euroopan yhdeksäs hyväksytty nuorisogynekologian erikoisalan koulutuskeskus.

Poikkeustilanteissa tutkinnon on voinut suorittaa myös nimettyjen keskusten ulkopuolella dokumentoimalla oman sairaalan tai yksikön toimintaa. HUSin lisääntymislääketieteen yksikössä vuodesta 2011 työskennellyt erikoislääkäri Elina Holopainen suoritti nuorisogynekologian IFEPAG-tutkinnon erillisoikeudella joulukuussa 2019.

”HUSilla ei ole ollut tätä ennen mahdollista kouluttaa IFEPAG-sertifioituja nuorisogynekologeja, mutta tutkintoni myötä meillä oli nyt mahdollisuus hakea virallista koulutuskeskusoikeutta.”

Hakemusta varten laadittiin strukturoitu nuorisogynekologian koulutusohjelma, ja anomus koulutusoikeuden saamisesta lähetettiin tutkinnosta vastaavalle FIGJ:lle helmikuun lopulla. Suomessa ei ole tätä ennen ollut yhtään keskusta, jolla olisi IFEPAG-sertifioitu koulutusoikeus nuorisogynekologiaan.

”Suomessa nuorisogynekologiaan on voinut pätevöityä osana lisääntymislääketieteen lisäkoulutusohjelmaa. Alalle ei ole ollut erillistä erityispätevyyttä tai suppeaa erikoisalaa, vaikka Suomen Lääkäriliitto onkin voinut myöntää nuorisolääketieteen erityispätevyyden”, Holopainen kertoo.

Kansainvälisen IFEPAG-tutkinnon suorittamiseen liittyy lokikirjan pito, oman oppimisen ja työnkuvan dokumentointi, kirjalliset potilastapaukset ja kirjallinen ja suullinen tentti. Hyväksyttyyn tutkintoon vaaditaan myös vähintään kahden vuoden kokopäiväinen työskentely nuorisogynekologian alalla. Vuoden 2019 loppuun mennessä tutkinnon oli suorittanut maailmanlaajuisesti kaikkiaan 203 henkilöä.

Nuorisogynekologia HUSissa

Nuorisogynekologian toiminta on kasvanut HUSin lisääntymislääketieteen yksikössä viimeisen kymmenen vuoden aikana kahden päivän poliklinikkatoiminnasta kokoviikkoiseksi. Nuorisogynekologia työllistää HUSissa yhden kokopäiväisen erikoislääkärin. Työnkuvaan kuuluu poliklinikkatoimintaa Tilkan Viuhkan lisääntymislääketieteen yksikössä ja Naistenklinikalla neljänä arkipäivänä viikossa sekä yhtenä päivänä Uudessa lastensairaalassa. Tiistaiaamupäivät on varattu alaikäisten seksuaaliväkivallan uhrien tutkimiseen.

Nuorisogynekologian toimintaan liittyy myös kiinteä yhteistyö nuorisopsykiatrien kanssa esimerkiksi transsukupuolisten nuorten hoidoissa. Alaikäisten transsukupuolisten nuorten tutkimukset ja hoidot on keskitetty Suomessa HUSiin ja TAYSiin. Nuorisopsykiatrian puolella tutkittujen transsukupuolisten nuorten hormonihoidot aloitetaan ja niitä seurataan nuorisogynekologian poliklinikalla.

Nuorisogynekologian toiminta on järjestetty eri maissa eri tavoin. Osassa maita se on erillinen erikoisala ja siihen kuuluu pienten lasten operatiivista toimintaa, joka Suomessa on keskitetty lastenkirurgeille.