Näitkö sorsapoikueen? – Ilmoita havaintosi!

Karhun poikkeuslupamäärä pieneni edelleen 2.6.2023 14:00:00 EEST | Tiedote

Suomen riistakeskus on myöntänyt 106 poikkeuslupaa karhun kannanhoidolliseen metsästykseen. Määrä on 91 lupaa vuotta 2022 vähemmän. Luvat on kohdennettu alueille, joissa poikkeuspyynnin edellytykset täyttyivät.