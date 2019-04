Näkymättömät sankarit – Suomalaisten diplomaattien sankaritarinat julki

Heikki Hiilamon tietokirja Näkymättömät sankarit – Suomalaisten salainen apu Chilen vallankaappauksen uhreille kertoo suomalaisdiplomaateista, jotka onnistuivat pelastamaan jopa 2500 chileläisen hengen kenraali Pinochetin vallankaappauksen aikana. Nyt vuoden 1973 tapahtumista on tehty draamasarja Invisible Heroes, joka käynnistyy ensi sunnuntaina 21.4. TV1:ssä. Näkymättömät sankarit -kirja julkistetaan torstaina 25.4. Tiedekulmassa, tervetuloa!

Heikki Hiilamo johdattaa Näkymättömät sankarit -kirjassaan lukijan ”Suomen Schindlereiden” saappaisiin Chilen verisissä vainoissa vuoden 1973 sotilasvallankaappauksessa. Suomalaisdiplomaatit Tapani ja Lysa Brotherus sekä Ilkka Jaamala pelastivat tuhansia ihmisiä sotilasjuntan vainolta. Kirja julkistetaan torstaina 25.4. kello 14 Helsingin yliopiston Tiedekulmassa (Yliopistonkatu 4). Keskustelussa Heikki Hiilamo, Tapani Brotherus, Santiagon La Faenan slummissa Pinochetin vallankaappauksen aikaan työskennellyt Orlando Molinas ja Maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.

Nyt vuoden 1973 tapahtumista on tehty draamasarja Invisible Heroes, joka käynnistyy ensi sunnuntaina 21.4. TV1:ssä. Sarjan käsikirjoitus perustuu Heikki Hiilamon kirjaan.

Suomalaiset kävivät vastarintaa kahdella rintamalla: toisaalta vastoin kenraali Pinochetin julmuuksia, toisaalta vastoin Suomen ulkoministeriön ohjeita. Diplomaateille käy selväksi, että vastarinnalla on korkea hinta. Hiilamo onnistuu mukaansatempaavasti kertomaan suomalaisten sankareiden tarinan, joka kytkeytyy myös nykyiseen pakolaiskeskusteluun kiehtovalla tavalla.

Heikki Hiilamo (s. 1964) on tunnettu ja arvostettu yhteiskunnallinen keskustelija. Hän on myös Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori, joka teoksissaan keskittyy muun muassa tupakkateollisuuden, politiikan ja köyhyyden kysymyksiin. Hiilamo on toiminut myös sote-uudistuksen valmistelussa asiantuntijana kolmessa keskeisessä työryhmässä.

Ylen aamu-tv haastattelu

