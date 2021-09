Nälkäpäivän lipaskeräys tuotti 800 000 euroa – keräys jatkuu lokakuun loppuun

Nälkäpäivänä kerätään sitomattomia varoja Punaisen Ristin katastrofirahastoon. Nälkäpäivän lahjoitusten avulla Punaisella Ristillä on valmius auttaa katastrofien uhreja niin Suomessa kuin maailmalla. Juuri nyt avun tarve maailmalla on erityisen suuri esimerkiksi Haitissa ja Afganistanissa.

– Avun tarve Haitissa maanjäristyksen jälkeen on ollut valtavaa. Sairaaloita, koteja, kouluja ja teitä tuhoutui maanjäristyksessä, moni menetti läheisiään ja loukkaantui, kertoo Punaisen Ristin kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski.

Saarikoski painottaa, että jokainen lahjoitus katastrofirahastoon on tärkeä ja on osaltaan mahdollistamassa nopean avun sitä tarvitseville.

Suomen Punainen Risti lähetti maanjäristyksen jälkeen Haitiin ensiksi avustustyöntekijöitä ja myöhemmin kenttäsairaalan. Sairaalassa voidaan hoitaa paitsi maanjäristyksessä loukkaantuneita myös keskellä katastrofia sairastuneita lapsia ja aikuisia, raskaana olevia, synnyttäjiä sekä pitkäaikaissairaita.

– Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla autetaan tällä hetkellä myös Afganistanissa, jossa köyhyys, 40 vuotta sotaa, terveyspalveluiden puutteet sekä ilmastonmuutoksen ja koronapandemian vaikutukset vaikeuttavat ihmisten elämää, Saarikoski kertoo.

Kotimaassa katastrofirahaston avulla ylläpidetään valmiutta auttaa onnettomuuksissa ja kadonneiden etsinnöissä. Äkillisissä kriisitilanteissa Punainen Risti tukee Suomen viranomaisia. Koulutetut vapaaehtoiset tarjoavat henkistä tukea kriisin kohdanneille sekä esimerkiksi materiaalista tukea tulipalossa kotinsa menettäneille.

Nälkäpäivään ehtii vielä lahjoittaa

Nälkäpäivän lipaskeräys järjestettiin viime viikolla ja vapaaehtoisia näkyi kaduilla ja erilaisissa tempauksissa ympäri Suomen. Tänä vuonna tavat lahjoittaa ilman käteistä, kuten mobiilimaksut, kasvattivat suosiotaan ja keräsivät kiitosta ohikulkijoilta. Myös kasvokkaiset kohtaamiset koettiin tärkeiksi.

– Lipaskeräys on tärkeä osa Nälkäpäivää ja se on matalan kynnyksen tapa sekä tulla mukaan vapaaehtoiseksi että lahjoittaa. Monelle vapaaehtoisellemme Nälkäpäivä on tärkeä tapa osallistua järjestön toimintaan. Lämmin kiitos kaikille keräykseen osallistuneille, sanoo varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen.

Nälkäpäivään voi lahjoittaa verkossa lokakuun loppuun asti osoitteessa Nälkäpäivä.fi. Verkosta löytyvät myös ohjeet MobilePay-, Pivo-, tekstiviesti- ja tilisiirtolahjoitusten tekemiselle.

Punaisen Ristin katastrofirahastoa voi lisäksi tukea ostamalla Punaisen Ristin Avun ketju -heijastimen. Avun ketju -heijastimia myydään S-ryhmän ruokakaupoissa ja Tokmanni-tavarataloissa vuoden loppuun asti.

Lahjoita Nälkäpäivään:

- Lähettämällä tekstiviestin SPR numeroon 16499 (15 €/viesti)

- MobilePay:lla numeroon 10900 ja Pivolla numeroon 888500

- Verkossa osoitteessa www.nälkäpäivä.fi

- Lahjoittamalla Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille FI52 5000 0120 4156 73, käytä viitettä 5173.

Rahankeräyslupa: RA/2020/1407 & ÅLR 2020/9246/

Lisätietoja:

Kansainvälisen avustustoiminnan johtaja Tiina Saarikoski, p. 040 189 4885

Varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen, p. 050 567 6629

Viestinnän asiantuntija Ada Bergroth, p. 040 610 9447