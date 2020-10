Nälkäpäivän viikonlopun lipaskeräys tuotti 670 000 euroa – digikeräys jatkuu lokakuun loppuun

Nälkäpäivän lipaskeräyksen aikana 24.–26.9. kerättiin noin 670 000 euroa. Poikkeuksellisessa tilanteessa järjestetyn lipaskeräyksen tulos jäi aiemmista vuosista. Nälkäpäivä-keräys jatkuu verkossa lokakuun loppuun saakka. Punainen Risti kannustaa lahjoittajia osallistumaan turvalliseen ja helppoon digikeräämiseen. Verkkolahjoitusten osuuden arvioidaan kasvavan tänä vuonna jonkin verran.

Nälkäpäivänä kerätään sitomattomia varoja katastrofirahastoon. Poikkeuksellisena aikana on entistä tärkeämpää, että katastrofirahaston avulla voidaan vahvistaa valmiutta ja vapaaehtoisten verkostoa. Ne mahdollistavat toimimisen heti, kun apua tarvitaan.

– Avun tarve kasvaa Suomessa ja maailmalla koronaepidemian vuoksi. Suomessa katastrofirahastosta autetaan muun muassa tulipalojen uhreja ja koulutetaan henkisen tuen vapaaehtoisia. Punaisen Ristin henkisen tuen vapaaehtoiset tukivat esimerkiksi Viking Amorellan matkustajia haaksirikon jälkeen Ahvenanmaalla, sanoo Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula.

Kumpula painottaa, että jokainen lahjoitus on tärkeä ja on osaltaan mahdollistamassa nopean avun sitä tarvitseville.

– Suomen Punainen Risti tekee parhaillaan kansainvälistä avustustyötä Jemenissä, missä on avattu maksutonta hoitoa tarjoava koronahoitokeskus. Nälkäpäivänä kerättävillä varoilla jaetaan myös käteisavustuksia eteläisen Afrikan ruokapulasta kärsiville ihmisille, Kumpula kertoo.

Digikerääminen kiinnostaa kaikenikäisiä – vielä ehtii mukaan

Lipaskeräyksen tuloksessa näkyvät poikkeukselliset olot. Kerääjiä ja keräystapahtumia oli viime vuosia vähemmän ja koronaepidemia vaikutti osanottajien määrään kadulla. Myös käteisen käyttö on epidemian vuoksi vähentynyt.

– Lipaskeräys on tärkeä osa Nälkäpäivää ja se on matalan kynnyksen tapa sekä tulla mukaan vapaaehtoiseksi että lahjoittaa. Monelle vapaaehtoisellemme Nälkäpäivä on yksi tärkeimmistä tavoista osallistua järjestön toimintaan. Siksi lipaskeräys järjestettiin tänäkin vuonna, toki poikkeuksellisissa olosuhteissa ja riskit minimoiden. Sydämellinen kiitos kaikille vapaaehtoisille, jotka ympäri Suomen osallistuivat keräykseen erilaisilla toteutuksilla. Keräys jatkuu vielä digitaalisessa muodossa ja lahjoittaminen onnistuu helposti esimerkiksi verkossa, kertoo varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen.

Lahjoita Nälkäpäivään:

Lähetä tekstiviesti SPR numeroon 16499 (15 €/viesti).

MobilePay:lla numeroon 10900 ja Pivolla numeroon 888500.

Verkossa osoitteessa www.nälkäpäivä.fi.

Lahjoita Punaisen Ristin katastrofirahaston tilille FI52 5000 0120 4156 73, käytä viitettä 5173.

Rahankeräyslupa: POL-2015-8798, myönnetty 30.11.2015.

Lisätietoja:

Punaisen Ristin pääsihteeri Kristiina Kumpula, p. 040 588 6248

Varainhankintajohtaja Sirpa Solehmainen, p. 050 567 6629

Viestinnän asiantuntija Mari Mäkinen, p. 040 664 7779