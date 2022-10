Nämä asiat kotipuutarhurin tulee muistaa syksyllä – alkuvuodesta tehdyt projektit on hyvä tarkistaa ennen routaa

Haravointi on jokavuotinen murhe varsinkin niille, joiden pihalla kasvaa paljon puita. Lehtien haravointi ja kompostointi on hyvästä, mutta kaikkia lehtiä ei suinkaan tarvitse haravoida. Jos lehtiä on maassa vain vähän, ne voi jättää sellaisenaan maatumaan nurmikolle ja kukkapenkkeihin.

”Pientä määrää lehtiä on turha alkaa haravoimaan. Lehdet maatuvat ja antavat hyviä ravinneaineita nurmikolle”, kertoo Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja Pertti Pehkonen.

Puutarhoihin istutetut vihannekset kannattaa nostaa maasta ennen maan jäätymistä. Kasvimaiden mullat on hyvä myös kääntää kevättä varten.

“Ylivuotiset kasvit, kuten hedelmäpuut ja pensaat on hyvä suojata juuresta jäniksiltä ja muilta jyrsijöiltä. Myös pakkanen voi vahingoittaa hauraampia kasveja, jos niitä ei suojaa asianmukaisesti”, Pehkonen muistuttaa.

Syksyn ruska asettaa puutarhoihin upeat värit, mutta paljastaa myös mahdolliset ongelmat ja puutteet teetetyissä puutarhatöissä. Pehkonen suositteleekin käyttämään tavarantarkastajaa, jos työ on ostettu palveluntarjoajalta ja työn jäljessä on ongelmia.

Puutarhan projektit tulee suunnitella hyvin

Työn suunnittelu on onnistuneen projektin kannalta isossa roolissa. Työn suunnitteluun liittyy visuaalinen suunnittelu, mutta myös tekniset seikat, kuten milloin on paras aika tehdä kyseisiä töitä tai millaiseen maahan puita tulee istuttaa.

”Työn suunnittelu on kaikki kaikessa. Työvaiheet ja tarvikkeet on mietittävä hyvin läpi, jotta lopputuloksesta tulee paras mahdollinen. Esimerkiksi nurmikon istuttamiseen ei riitä sentin paksuinen kerros multaa tai pihan kivetystä ei voi vain laittaa paikalleen, vaan tarvitsee miettiä minne pintavedet valuvat sateen jälkeen”, kertoo Pehkonen.

Sopimukset kannattaa katsoa kuntoon mitä tahansa työtä tilatessa. Sopimuksen mukaan tarkastellaan osapuolten oikeuksia ja velvollisuuksia toimia. Sopimukset voivat olla vapaamuotoisia eli niissä voidaan sopia hyvin pitkälti, miten osapuolten tulee toimia sopimussuhteen aikana ja sen jälkeen.

”Tilaustyö voi näyttää päälle päin hyvältä, mutta työ voi olla tehty vääränlaisilla tuotteilla tai huolimattomasti ja myöhemmin voi paljastua, että pihan ulkoasu tai toiminnallisuus ei vastaakaan sovittua. Mikäli työn laadusta syntyy kiistaa, kannattaa kutsua paikalle puolueeton tavarantarkastaja”, kommentoi Keskuskauppakamarin lakimies Raisa Harju.

Keskuskauppakamarin hyväksymä tavarantarkastaja (HTT) on puolueeton asiantuntija, joka saamansa toimeksiannon perusteella arvioi tavaroita ja työsuorituksia ja antaa kohteen kunnosta, virheistä tai vahingoista tarkastuskertomuksen. Tarkastuskertomuksessa arvioidaan myös sitä, minkä vuoksi ja milloin virhe tai vahinko on aiheutunut. Tavarantarkastaja voidaan kutsua paikalle myös ennakoivasti, jo ennen riitaan ajautumista. Puolueettomuusaspektin vuoksi tavarantarkastajaa käytetään kuitenkin erityisesti silloin, kun kaivataan ulkopuolisen objektiivista asiantuntijanäkemystä kiistanalaisessa tilanteessa.