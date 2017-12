Nämä yritykset valittiin Metsä- ja luontoyrittäjyyden Kasvupolulle

Kasvu Open voittajat ovat selvillä 26.10.2017 20:30 | Tiedote

Kasvu Openin jo toimivien yritysten sarjan eli Start again -sarjan on voittanut Volter Oy Kempeleeltä. Startup -yritysten sarjan voittoon ylsi BroadBit Batteries Helsingistä. Kunniamaininnan Start again -sarjassa saa Snowek Oy Kuopiosta ja startup-sarjassa Neuro Event Labs Tampereelta.