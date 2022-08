Nammo tehnyt päätöksen rakentaa nallitehdas Vihtavuoreen

Investoinnin suuruus on 33 miljoonaa euroa, ja uusi tehdas on tarkoitus saada kaupalliseen käyttöön vuonna 2025. Täyteen kapasiteettiin tehdas on tarkoitus saada vuonna 2027. Tehdas työllistää käynnistyttyään yli 50 henkilöä. Päätöksen taustalla on pohjoismaisten puolustusvoimien huoltovarmuusnäkökohdat.

Lisätietoja: Ilkka Heikkilä, toimitusjohtaja Nammo Vihtavuori Oy, 040-8669145