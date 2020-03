Nao-robotti ohjaa liikuntaa ikäihmisille

Ikäkeskuksen liikuntapalvelun henkilöstö ja heidän asiakkaansa saivat upean mahdollisuuden osallistua Åbo Akademin kokeiluun, jossa robotti ensimmäistä kertaa ohjaa jumppatuokioita ikäihmisille. Kokeiluun sisältyy yhteensä kolme jumppakertaa maaliskuussa. Jo ensimmäisen kerran jälkeen vastaanotto oli erittäin positiivinen.

– Åbo Akademin tohtorikoulutettava Malin Andtfolk otti meihin suoraan yhteyttä ja tarjosi tätä kokeilua. Lisäkseni muut ohjaajat innostuivat ja saimme nopeasti koottua asiakkaistamme kokeiluryhmän, kertoo Vaasan kaupungin, Ikäkeskuksen vastaava fysioterapeutti Marja Carlström.

Robotin ohjaaman jumpan ovat suunnitelleet Vaasan kaupungin kotihoidon fysioterapeutit Hanna Gustafsson ja Elina Ojala.

”Robotin liikkeitä oli helppo seurata”

Geustin pariskunta osallistuu kokeiluun suurella mielenkiinnolla. Mitä mieltä he olivat ensimmäisestä Neo-robotin ohjaamasta jumpasta?

– Robotin liikkeitä oli helppo seurata ja tehdä mukana. Yhtään ei häirinnyt, että jumpan ohjasi robotti. Odotan innolla seuraavaa kertaa, hymyilee Christer Geust.

– Oli todella hauskaa seurata robottia! Ohjelma oli kyllä liian helppo, se sopisi paremmin palveluasumisen asukkaille. Robotin kanssa voi varmasti tehdä erilaisia ohjelmia, kuvailee Birgitta Geust.

Kokeilusta kerätään asiakkaiden palaute

Kokeilussa robotti ohjaa kolme peräkkäistä jumppakertaa, jotta asiakkaat voivat muodostaa mielipiteensä. Kolmannen kerran jälkeen asiakkaat antavat palautetta ja kehitysideoita tulevaisuuteen.

– On aina yhtä jännittävää esitellä robotin toimintaa, sillä olen itsekin hoitaja, enkä tekniikan asiantuntija. Myös suhtautuminen robotin käyttöön on terveysalan asiantuntijoiden ja eri kohderyhmien kesken vaihtelevaa. Pääosin robotti koetaan positiiviseksi, vaikka ihmiset haluavat myös ihmisläheistä palvelua, kertoo Andtfolk.

Moni kokee robotin kaverikseen, vaikka se ei korvaa ihmistä. Robotti voi toimia tulevaisuudessa yhtenä työkaverina.

– Tämä on meillekin ihan uutta. On todella mielenkiintoista seurata, miten tämä toimii. Tämä voi olla osa tulevaisuutta, että robotti on yksi työkavereistamme, pohtii Carlström.

Tutkimusta, kehittämistyötä ja hoitoa

Andtfolk työskentelee päätoimisesti Åbo Akademin tohtorikoulutettavana, mutta myös osa-aikaisena hoitajana ikäihmisten hoitokodissa Fylgiassa. Andtfolk nauttii ikäihmisten parissa työskentelystä, mutta haluaa olla myös kehittämässä alan teknologiaa ja digitaalisia ratkaisuja.

– Tosiasia on se, että ikäihmisiä tulee väestöön yhä enemmän ja valitettavasti hoitajia on entistä vähemmän asiakasmääriin nähden. Joten yksi ratkaisu on hyödyntää teknologiaa mahdollisuuksien mukaan, unohtamatta aitojen ihmisten kohtaamista hoitotyössä, Andtfolk tiivistää.