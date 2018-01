Napin painalluksella yhteys terveysasemaan

Aulaneuvojat ja vapaaehtoiset oppaat avustavat asiakkaita Kalasatamassa 19.1.2018 10:59 | Tiedote

Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskukseen palkataan asiakkaiden avuksi aulaneuvojia. Aulaneuvojat kertovat Kalasataman palveluista ja ilmoittautumiskäytännöistä sekä opastavat asiakkaita kulkemaan oikeaan paikkaan. Kiireettömiä kohtaamisia Kalasatamassa Kalasatamassa voi tavata myös vapaaehtoisia aulaoppaita. He ottavat asiakkaita vastaan keskuksen ala-aulassa. -Kalasatamassa aulaoppaat ovat hakeutuneet mukaan toimintaan välittävinä kaupunkilaisina, joilla on halu kohdata muita helsinkiläisiä ja luoda toiminnalla hyvää meininkiä uuteen terveys- ja hyvinvointikeskukseen, kertoo vapaaehtoistyön koordinaattori Eliisa Saarinen. Helsingillä on pitkät perinteet vapaaehtoistoiminnassa. Myös Kalasataman vapaaehtoiset oppaat ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen ja perehdytyksen. Vapaaehtoisia aulaoppaita sitoo vaitiolovelvollisuus, ja asiakkaat voivat luottamauksella kysyä heiltä neuvoa ja opastusta tarvittaessa. Aulaoppaat ovat valmiita kiireettömään arjen kohtaamiseen ja luovat osaltaan K