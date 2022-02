Närpiön Vihannes tutustuttaa kasvisten vastuulliseen viljelyyn - Virtuaaliseikkailu vie vihannesten alkujuurille

Osuuskunta Närpiön Vihanneksen julkaisema virtuaaliseikkailu keskittyy ennen kaikkea kasvisten viljelyprosessin vastuullisuuteen. Tarkoitus on tuoda avoimesti esille vihannesten viljelyn jättämä hiilijalanjälki, jotta kuluttajilla olisi mahdollisuus tehdä tietoon perustuvia valintoja ruokaostoksissaan.

– Haluamme olla lähellä kuluttajaa ja kertoa läpinäkyvästi, miten Närpiön Vihanneksen vihannekset kasvavat ja matkustavat. Kerromme tarkasti, kuinka tomaatit, kurkut, chilit ja paprikat meillä viljellään, miten tuotekehitys tapahtuu, kuinka kasvihuoneet lämmitetään ja millaisen matkan kasvikset tekevät pakkaamon kautta kaupan hyllylle. Tutustumisen jälkeen sivustolla vierailleet ovat saaneet kattavasti tietoa vihannesten viljelyn todellisista ympäristövaikutuksista. Näin jokainen voi punnita omaa ostokäyttäytymistään, tuntuvatko nämä asiat niin tärkeiltä, että ostoskoriin kannattaa valita kotimainen kasvis, sanoo myynti- ja markkinointijohtaja Jonas Lundström Närpiön Vihannekselta.

Vastuullisuusteot näkyville

Kotimaiset kasvikset sekä kasvisruokapainotteinen ruokavalio kiinnostavat kuluttajia. Kauppapuutarhaliiton viime syksynä teettämän tutkimuksen mukaan jopa 99 prosenttia suomalaisista syö kasvihuonevihanneksia, ja 79 prosenttia vastaajista valitsee mieluummin kotimaisia kuin ulkomaisia kasvihuonevihanneksia. Kasvisten runsasta käyttöä suositellaan terveyssuosituksissa. Lisäksi kasvispainotteinen ruokavalio nähdään yleisesti ilmastoystävällisenä vaihtoehtona.

Närpiön Vihannes on osuuskunta, jonka omistavat sen yli 30 viljelijää. Osuuskunnan vastuullisuusteoista ensimmäinen on se, että kaikki työ, mitä kasvihuoneen valojen alla ja yhteisessä pakkaamossa tehdään, hyödyttää tasapuolisesti jokaista viljelijää eikä viljelijöiden tarvitse kilpailla keskenään. Virtuaaliretki tarjoaa vastuullisuusnäkökulmia kymmenittäin lisää.

– Tarjoamme rehellistä tietoa kasvihuoneviljelystä ja siihen liittyvistä vastuullisuusteoista. Virtuaaliseikkailun avulla avautuu ovi kasvihuoneisiimme, ja kuluttajat pääsevät näkemään totuuksia tomaateista ja muista kotimaisista kasviksista. Pandemia-aikana tämä tapa on turvallinen ja toimiva keino esitellä toimintaa. Viljelymenetelmämme ja kasvisten koko matka kuluttajalle saakka on haluttu aidosti vastuulliseksi. Suurella ylpeydellä voimme kertoa kaikista toimenpiteistämme ilmaston hyväksi, Jonas Lundström toteaa.

Virtuaaliseikkailuun pääsee tutustumaan liitteenä olevien vastuullisuustekojen kautta tai siirtymällä osoitteeseen: https://360.narpesgronsaker.fi





Lisätietoja:

Jonas Lundström, p. 044-7812421, jonas.lundstrom@narpesgronsaker.fi



Liite: Tutkimusmatka 1 – Näkökulmana vastuullinen osuuskunta

Tutkimusmatka 1: Näkökulmana vastuullinen osuuskunta

Voit suunnistaa sivustolle myös näiden kolmentoista vastuullisuusteon opastamana. Suorien linkkien avulla löydät suoraan tarvitsemasi tiedon lähteille.

1. Lyhyet kuljetusmatkat. Se, mikä on tänään poimittu, voi olla jo huomenna kaupassa. Kuljetusmatkat ovat minimissä, sillä kaikki Närpiön Vihanneksen viljelijöiden kasvihuoneet sijaitsevat keskimäärin 13 kilometrin säteellä pakkaamosta. Katso, kuinka vihannekset matkustavat.

2. Työn tekevät ihmiset. Vaikka kasvihuoneessa on monenlaista kasvua tukevaa teknologiaa, käytännössä työn tekevät ihmiset. Kaikki kasvun vaiheet työllistävät paljon käsipareja. Katso, miten työ etenee kasvun mukaan.

3. Jatkuvaa koeviljelyä. Koeviljelyssä on jatkuvasti noin neljäkymmentä uutta lajiketta, joista valikoituu myyntiin asti parhaimmassa tapauksessa pari. Esimerkiksi papujen kuningatar Matilda päätyi kauppoihin parin vuoden tuotekehitystyön jälkeen. Lue lisää tuotekehityksestä.

4. Ei hävikkiä. Närpiön Vihanneksen viljelijöiden tomaattisadosta 98 prosenttia on ykkösluokkaa. Hävikkiä ei tule käytännössä lainkaan, sillä kakkosluokan tomaatit päätyvät ravintoloihin ja kolmosluokka tomaattikastikkeeksi. Lue lisää hävikistä.

5. Viljelijä on tuttu. Pakkaamon virrassa kulkee 180 000 tomaattia tunnissa, ja jokaisen viljelijän tomaattierä ajetaan pakkauslinjastolle aina erikseen. Näin tiedetään tarkasti, kenen kasvihuoneessa valmiin laatikon, rasian, pikarin tai pussin sisältö on kasvanut. Tutustu Närpiön Vihanneksen viljelijöihin.

6. Muovi on hyvis. Kurkku alkaa luovuttaa kosteutta välittömästi, kun se on irrotettu kasvista. Siksi on tärkeää, että pakkaamolle on lyhyt matka ja kurkku pakataan nopeasti muovikääreeseen. Muovi on siis pienempi pahe kuin ruokahävikki, jota ilman käärettä väistämättä syntyisi. Tuotteissamme käytettävä muovi on kierrätyskelpoista. Katso, kuinka kurkut pakataan.

7. Viljelyn tilaihme. Kasvihuoneessa kasvaa pienellä pinta-alalla paljon ruokaa. Aivan erityinen tilaihme on kurkku. Kun tomaatti voi tuottaa satoa kaksi ja puoli kiloa neliöltä viikossa, kurkku antaa vielä tuplat lisää, eli sato neliöltä voi olla viisi kiloa viikossa. Katso, kuinka kurkkuja viljellään.

8. Kasvihuoneen uurtajat hyönteismaailmasta. Petopunkki on kasvihuoneen ritari ja tuholaisten kauhu. Kaikki Närpiön Vihanneksen viljelijät käyttävät biologista torjuntaa. Lisäksi kasvihuoneessa asuu kimalaisia. Ne ovat työn sankareita, jotka hoitavat pölytyksen paljon etevämmin kuin ihminen. Tutustu petopunkkeihin ja kimalaisiin.

9. Uusiutuvaa energiaa. Kasvihuoneiden energia – se on hukkapuusta ja rakennusjätteestä tehtyä puuhaketta, turvetta ja myllyteollisuudesta ylijääneitä kauranjyvien kuoria. Yli 95 prosenttia Närpiön Vihanneksen kasvihuoneiden lämmöstä tuotetaan kotimaisilla kiinteillä polttoaineilla, joista suurin osa on uusiutuvia tai sivuvirtatuotteita. Katso, kuinka kasvihuoneet lämmitetään.

10. Aina hyvä ilmastovalinta. Kun energialähteet ovat uusiutuvia, suomalaisessa kasvihuoneessa kasvatettu tomaatti on yhtä hyvä ilmastovalinta talvella kuin kesällä. Lue lisää osuuskunnan vastuullisuusteoista.

11. Säilytä oikein. Kurkku ottaa herneitä tomaatista. Etyleeniherkkä kurkku ei kaipaa tomaattia kaverikseen, siksi ne kannattaa säilyttää toisistaan erillään. Lisäksi niin kurkut kuin tomaatit kannattaa säilyttää huoneenlämmössä tai viileäkaapissa. Ei missään tapauksessa jääkaapissa, jossa ne vetistyvät ja paleltuvat – eivätkä edes säily yhtään pidempään. Lue lisää tomaateista, kurkuista ja paprikoista.

12. Paljon terveyttä tiiviissä paketissa. Paprika on erinomainen C-vitamiinin lähde, se peittoaa tässä kisassa jopa appelsiinin. Ja tulinen sisar chili, se on yksi vitamiinipitoisimmista hedelmistä maailmassa. Tutustu tarkemmin eri vihanneksiin.

13. Valitse lajike käyttötarkoituksen mukaan. Tomaatilla ja tomaatilla on eroa. Sopisiko päivän menuun hurmuritomaatti San Marzano, pirskahtava helmitomaatti vai ihan tavallinen tomaatti? Tutustu tarkemmin kurkkujen, tomaattien ja paprikoiden eri lajikkeisiin.