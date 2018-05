Nastolan lääkärikeskus osaksi Työterveys Apilaa

Työterveys Apila on kokonaan kotimainen terveyspalveluyritys, joka kuuluu vuonna 1928 Lahdessa perustettuun Isku‐konserniin. Yhdistymisen jälkeen Apila tarjoaa työterveyspalveluja sekä yksityisiä terveyspalveluja 4 toimipaikassa Lahdessa, Nastolassa ja Järvelässä. Apila panostaa toimintansa jatkuvaan kehittämiseen ja korkeaan laatuun, mistä todistaa Apilalle myönnetty ISO9001:2015 ‐sertifikaatti. www.tyoterveysapila.fi



PlusTerveys Lääkärit Oy on yksityisiä lääkäripalveluita tuottava yhtiö, joka on osa PlusTerveys-konsernia. Konserniin kuuluu myös hammaslääkäripalveluita tarjoava PlusTerveys Hammaslääkärit Oy ja hammaslaboratoriopalveluita tuottava PlusTerveys Kvalident Oy. Kotimaisen PlusTerveyden omistavat siellä työskentelevät hammaslääketieteen ja lääketieteen ammattilaiset. PlusTerveydessä ja sen 140 toimipisteessä työskenteli vuonna 2017 1400 henkilöä ja liikevaihto oli 116 miljoonaa euroa. www.plusterveys.fi