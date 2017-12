Nationalgalleriets museer har besökts av över 700000 personer

Wihuri-päivänä 11.10.2017 Kansallisgallerian taidemuseoihin on vapaa pääsy 6.10.2017 12:07 | Tiedote

Keskiviikkona 11.10.2017 vietetään ensimmäistä Wihuri-päivää Kansallisgallerian taidemuseoissa. Wihuri-päivän aikana Jenny ja Antti Wihurin rahasto tarjoaa jokaiselle kävijälle maksuttoman sisäänpääsyn Ateneumin, Kiasman ja Sinebrychoffin taidemuseon näyttelyihin. Kuvataiteen tukeminen on aina ollut Wihurin rahastolle tärkeää toimintaa. Wihuri-päivä syntyikin luontevana jatkona rahaston vuonna 2016 Kansallisgallerialle tekemän miljoonan euron lahjoituksen myötä. ”Wihurin rahaston lahjoitus on hieno osoitus suomalaisen kuvataiteen, sivistyksen ja kulttuurin tärkeydestä yhteiskunnassamme”, sanoo Kansallisgallerian pääjohtaja Risto Ruohonen. ”Kun voimme avata museoidemme näyttelyt kävijöille maksutta, saamme yhteisen taiteemme todellakin jokaisen ulottuville.” Ateneumin taidemuseossa voi tutustua Suomen taiteen tarina –kokoelmanäyttelyyn, Nykytaiteen museo Kiasmassa on esillä ARS17-suurnäyttely ja Sinebrychoffin taidemuseossa sekä vanhan taiteen aarteita, että Paul ja Fanny Sinebrychoffi