Naughty BRGR automatisoi ravintoloidensa omavalvonnan

Suomen parhaita hampurilaisia tarjoava Naughty BRGR -ravintolaketju on valinnut kotimaisen Fredman Groupin toimittamat digitaaliset omavalvonta- ja johtamispalvelut varmistamaan ravintoloidensa ruokaturvallisuutta ja vähentämään hävikkiä. Fredmanin älykkäät keittiönjohtamispalvelut automatisoivat ravintoloiden arkirutiineja ja helpottavat keittiöhenkilökunnan työtä minimoimalla ruoanlaittoon ja asiakaspalveluun kuulumattomia toimenpiteitä.

”Laki ja maalaisjärki sanovat, että ravintolassa pitää jatkuvasti tehdä omaa valvontaa niin tilojen puhtauden, kuin myös raaka-aineidenkin turvallisuudenkin varmistamiseksi. Tämä on kokeille epämiellyttävä työtehtävä, jonka vuoksi useimmissa ravintoloissa omavalvonta on pakollinen paha”, kertoo Naughty BRGR:n perustaja Akseli Herlevi ja jatkaa:

”Kuullessani Fredman Pro -systeemin automatisoivan omavalvontaa ja jättävän kokeille enemmän aikaa tehdä sitä, mitä he rakastavat, oli päätös järjestelmän käyttöönotosta helppo. Jokaisessa jääkaapissamme, pesukoneessamme ja muissa laitteissamme on nyt Kitchen Robo -anturit, jotka keräävät dataa suoraan palveluun. Näin saamme heti tiedon vaikkapa siitä, jos esimerkiksi jääkaappi olisi ollut yöllä sähkökatkoksen takia hetkenkin pois päältä ja raaka-aineiden turvallisuus siten vaarantunut.”

Burgerimies Herlevi arvostaa myös automaation tuomaa järjestelmällisyyttä sekä loppua ravintolakeittiöön mielestään kuulumattomalle paperityölle.

”Tällaisen palvelun avulla ravintoloitsija voi itse johtaa ruokaturvallisuutta tiedolla. Tietyt päivittäiset tehtävät menevät nyt rutiinilla, kuten jokaisen sisään tulevan raaka-aine-erän analysointi sekä työpintojen ja tilojen puhtauden tarkistus. Mittaustulokset ovat jatkuvasti kaikkien nähtävillä kännykästä, jonka avulla voi myös seurata eri toimipisteiden tasoja reaaliajassa. Näistä Fredman Pron kaltaisista palveluista tulee ravintoloiden arkipäivää tulevaisuudessa ja haluan olla ensimmäisten joukossa nostamassa keittiöiden standardeja jo nyt.”

Akseli Herlevi kokee, että automaation avulla Naughty BRGR -ketju pystyy tarjoamaan parhaan mahdollisen ravintolaelämyksen.

”Ruokaturvallisuudesta huolehtiminen on osa korkealuokkaista asiakaskokemusta ja kokin ammattitaitoa. Automaatio myös vähentää paperin määrää, mikä on perinteisesti ollut järjetön. Loputtomat mappivuoret ja lippulappuset keittiöissä häipyivät, kun järjestelmä ryhtyi analysoimaan ja tarjoamaan tarvittavat tiedot reaaliajassa. Tämä helpottaa myös viranomaisten toimintaa.”

Suomessa kehitetty Fredman Pro -palvelu huolehtii omalta osaltaan myös siitä, että Naughty BRGR:n raaka-aineet säilyvät tuoreina ja oikean lämpöisinä aina raaka-aineiden vastaanotosta lautaselle saakka.

”Ammattikeittiön digitaalinen omavalvonta on panostus sekä digitaalisaatioon että vastuullisuuteen. Digitaalista omavalvontaa ja dataa hyödyntävät ammattikeittiöt säästävät aikaa ja resursseja – ja siten myös luontoa. Automatisoitu omavalvonta vähentää esimerkiksi merkittävästi ruoan pilaantumista ja hävikkiä. Olemme ylpeitä saadessamme rakentaa Naughty BRGRin kaltaisten edelläkävijöiden kanssa täydellisiä tulevaisuuden keittiöitä jo nyt”, Fredman Groupin hallituksen puheenjohtaja Peter Fredman sanoo.

Suomalainen Fredman Pro on ammattikeittiöiden johtamiseen ja omavalvonnan rutiinien automatisointiin kehitetty digitaalinen palvelukokonaisuus. Se sopii niin pienten kuin suurten ammattikeittiöiden tiedolla johtamiseen, ajan säästämiseen ja riskien minimointiin. Fredman Pro on integroitu ravintolan päivittäisiin prosesseihin ja laitteisiin ja tiloihin asennettavat Kitchen Robo anturit keräävät tietoa keittiöstä vuorokauden ympäri. Chefstein on keittiöiden analyytikko, joka hyödyntää Kitchen Robon keräämää keittiötietoa.

Fredman Group on suomalainen perheyritys, joka tavoittelee täydellistä keittiötä ja taistelee parhaiden makujen puolesta. Yhdistämme tietoa, teknologiaa ja monipuolista ammattitaitoa paremman ruoan puolesta. Olemme ruokaturvallisuuden, omavalvonnan ja keittiöjohtamisen, ammattikeittiöiden korkean hygieniatason turvaamisen ja ruokahävikin vähentämisen taitureita. Asiakkaiden kanssa yhdessä kehitetyt Food Tech -palvelut ovat mukana sadoissa ammattikeittiöissä tehostamassa keittiön johtamista ja omavalvontaa. Fredmanin työvälineet, kuten Carita-liinat, Comple-ateriapalvelujärjestelmä ja Elmukelmu, tunnetaan kaikissa suomalaisissa ammattikeittiöissä. Fredman Group Oy:n liikevaihto tytäryhtiöineen on noin 24 miljoonaa euroa. Konserni työllistää noin 80 henkilöä.