Nauti kesästä turvallisin mielin koirasi kanssa!

Kesä saapui toden teolla ja lämpö hellii pitkän talven jälkeen. On kuitenkin hyvä muistaa, että suvi tuo mukanaan myös riskitekijöitä, joihin varautumalla vältetään pahimmillaan ikävätkin tapahtumat. Kokosimme tietoiskun kesän yleisimmistä ongelmista sekä toimintaohjeet näiden varalle.

– Lämpöhalvaus on todellinen riski kesäaikaan. Erityisen herkkiä lämpötilan kohoamiselle ovat mm. lyhytkuonoiset koirat, pennut sekä iäkkäät koirat, painottaa Kennelliiton eläinlääkäri, ELT Liisa Lilja-Maula.

Jos liikaa kuumuus pääsee yllättämään, siirrä lemmikki ensiapuna välittömästi pois kuumasta tilasta ja viilennä mm. märillä pyyhkeillä tai viileällä (ei jääkylmällä!) vedellä ja tarjoa juotavaa. Ensiavun jälkeen lemmikki on hyvä viedä eläinlääkärin tarkastettavaksi.

Muistathan myös, ettei koiraa saa koskaan jättää kuumaan autoon, sillä myös tällöin riskinä on lämpöhalvaus. Auton sisälämpötila kohoaa lämpimillä säillä varjossakin vaarallisen korkeaksi, eivätkä ikkunoiden auki jättäminen tai varjoinen paikka estä auton sisäilman kuumenemista. Koiran jättäminen kuumaan autoon on eläinsuojelurikos.

Varovaisuutta myös uintireissuille

Uiminen on kesän paras juttu myös monen lemmikin mielestä. Uidessa on kuitenkin hyvä muistaa, että erityisesti tiivisturkkisille roduille, joiden turkki ei ehdi kunnolla kuivua uintien välissä, voi tulla niin sanottu hot-spot eli märkäinen ihotulehdus. Tarkkaile siis koirasi ihoa ja huolehdi mahdollisimman hyvästä kuivaamisesta. Koiraa ei myöskään pidä päästää uimaan veteen, jossa on sinilevää. Jos epäilet sinilevämyrkytystä, ota yhteyttä eläinlääkäriin.

Punkit ja käärmeet riskinä

Punkkikausi on yllättävän pitkä ja huolellinen punkeilta suojautuminen on tärkeää sekä lemmikin että muiden perheenjäsenten terveyden vuoksi. Punkkien torjumiseen on monia erilaisia valmisteita, joiden soveltuvuudesta ja käytöstä omalle koirallesi saat tärkeää tietoa eläinlääkäriltäsi ja apteekeista. Jokailtainen punkkisyyni onkin hyvä tehdä joka tapauksessa alueilla, joilla punkkeja esiintyy paljon. Näin punkkien sekä koiriin että ihmisiin levittämien tautien riskiä voidaan vähentää.

– Kyyn purema voi olla hengenvaarallinen koiralle. Alueilla, joilla kyiden tiedetään viihtyvän, tuleekin olla valppaana. Jos kuitenkin kyy pääsee puremaan koiraa, tärkeintä on pitää koira tai kohta, johon purema on tullut, mahdollisimman paikoillaan, jotta myrkky ei pääse leviämään, muistuttaa Lilja-Maula.

Pureman saanut koira kannattaa kantaa autoon, jos se vain on mahdollista, ja viedä välittömästi eläinlääkäriin.