Nauti talvilomasta ulkoillen – hiihtoladut, mäet ja metsät ovat nyt turvallisimpia paikkoja lomailuun

Rokotusasiantuntijaryhmä suosittelee koronarokotteiden annosvälin pidentämistä ja AstraZenecan rokotetta alle 70-vuotiaille 3.2.2021 10:53:23 EET | Tiedote

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nimittämä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR suosittelee, että AstraZenecan koronavirusrokotetta käytetään toistaiseksi alle 70-vuotiaiden rokottamiseen. Suositusta muutetaan tarvittaessa, kun tutkimustietoa rokotteen vaikutuksista eri ikäryhmillä kertyy lisää. KRAR käsitteli tiistaina 2.2. koronavirusrokotusten etenemistä ja perjantaina myyntiluvan saanutta Oxfordin yliopiston ja AstraZenecan adenovirusvektorirokotetta. 70-vuotiaiden ja sitä vanhempien rokottamiseen ryhmä suosittelee jo käyttöön otettuja mRNA-rokotteita, joiden suojatehosta myös ikääntyneillä on jo tutkimusnäyttöä. – Vaikka AstraZenecan rokotteen saaneilla ikääntyneillä vasta-aineiden määrä on tutkimuksissa ollut samaa luokkaa kuin muillakin ikäryhmillä, ikääntyneiden tutkittavien määrä on toistaiseksi ollut tehotutkimuksissa pieni. Tutkimustiedon vähäisyys ei tarkoita, että suojatehoa ei olisi, mutta tietoa tarvitaan enemmän. Siksi odotamme kattavampia tutkimustuloksia rokot