Navalnyin avustajalta Kira Jarmyshiltä kirja suomeksi syksyllä – Navalnyin tuomio tänään, Venäjä etsintäkuuluttanut Jarmyshin

Kira Jarmysh (Кира Ярмыш) on 32-vuotias Aleksei Navalnyin lehdistösihteeri, jonka esikoisromaani Naisten selli nro 3 on. Putinin hallinto etsintäkuulutti Jarmyshin viime viikolla. Hän pakeni sitä ennen kotiarestista Suomen kautta ulkomaille, olinpaikka on tuntematon.

Romaani ilmestyy suomeksi syyskuun lopussa, ja Jarmysh saapuu myös vierailulle Suomeen, mikäli se on mahdollista. Romaanin on suomentanut Arja Pikkupeura ja se ilmestyy myös äänikirjana.

Anja pidätetään Moskovassa korruptionvastaiseen mielenosoitukseen osallistumisesta ja tuomitaan kymmeneksi päiväksi vankilaan. Anjan sellitoverit ovat saaneet tuomion vähäisistä rikoksista kuten ajokortitta ajamisesta, seksin myymisestä ja huumeidenkäytöstä. Anjalla sellitovereineen ei ole muuta tekemistä kuin puhua, joten he puhuvat kaikesta: Venäjän nykyisestä poliittisesta järjestelmästä ja hallituksesta, feminismistä, LGBTQ-ihmisten oikeuksista, perhesuhteista, avioliitosta.

Vähitellen arkinen rauha paljastuu kulissiksi. Käsittämättömät ilmiöt alkavat vainota Anjaa ja hän ryhtyy epäilemään, ovatko hänen sellitoverinsa niin tavallisia kuin miltä he vaikuttavat. Ovatko he edes ihmisiä? Anjalla on kymmenen päivää aikaa selvittää, mistä oikein on kysymys.

Jarmysh osallistuu kirjan suomennoksen markkinointiin, mutta maailmantilanteen vuoksi on epäselvää, vieraileeko hän Helsingissä itse vaiko vain virtuaalisesti.

Aleksei Navalnyi saa tänään tuomion. Hänen odotetaan saavan 13 vuoden vankilatuomion. Jarmysh twiittaa oikeudenkäynnistä Twitter-tilillään.



Lisätiedot



Kira Jarmysh: Naisten selli nro 3

Suomentanut Arja Pikkupeura.

Kirja ilmestyy syyskuussa 2022.

Tiedustelut: Aula & Co, Nora Varjama, nora.varjama@aulakustannus.fi



Alexei Navalnyin lausunto kirjasta: "Kira Jarmyshin kirja on loistava. Olin itse naapurisellissä."

Boris Akuninin lausunto kirjasta: ”Vuosisadat ja sukupolvet vaihtuvat, mutta Venäjällä julkaistaan yhäkin romaaneja vankiloista, vankeudesta, vapaudesta ja sen menetyksestä. Naisten selli nro 3 on yhtä ajankohtainen kuin Maxim Gorkin Vankilapäiväkirjat, mutta paljon elävämmin kirjoitettu!"

Jarmyschin Twitter-lanka aiheesta Alexei Navalnyin oikeudenkäynti: https://twitter.com/Kira_Yarmysh/status/1505915866587803655