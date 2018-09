Näyttääkö Liigan sarjataulukko keväällä tältä: Kärpät kärjessä, Sport pohjalla?

Liigassa ei ole viiteen vuoteen juhlittu mestaruutta kuin kahdessa kaupungissa, Oulussa ja Tampereella. Nytkin Kärpät on suurin suosikki, ja sen kovimmat haastajat ovat HIFK, TPS, Tappara ja JYP. Veikkauksen kertoimiin perustuvan ”sarjataulukon” hännillä puolestaan ovat KooKoo, Jukurit ja Sport.

Veikkauksen Pitkävedon kertoimet lupaavat juhlaa Ouluun ja murhetta Vaasaan. Runkosarjan voittajan kertoimista ja mestaruuskertoimista laadittu ennuste sarjataulukosta jakautuu neljään kerrokseen:

Kärkiviisikko: Kärpät, HIFK, Tappara, TPS ja JYP

Ylempi keskikasti: SaiPa, Ässät, KalPa

Alempi keskikasti: Lukko, Pelicans, Ilves, HPK

Peränpitäjät: KooKoo, Jukurit, Sport.

Veikkauksen seniorianalyytikko Teemu Eirtovaara, miksi Tappara on hivenen TPS:ää suurempi suosikki runkosarjan voittajaksi, mutta TPS taas Liigan mestariksi?

- Tappara on suoritusvarmempi, Jukka Rautakorven suojatit jyräävät. Mutta turkulaisten potentiaali on lopulta suurempi, kiekollista taitoa on valtavasti. Vedonlyöjät eivät tästä tosin ole samaa mieltä, sillä Tapparan mestaruudesta on lyöty vetoa yli viisi kertaa enemmän kuin TPS:n.

Mistä syntyvät kerroinerot runkosarjan voiton ja mestaruuden välillä?

- Pitkässä runkosarjassa tasoerot tulevat väistämättä esille. Pudotuspelirutistus on lyhyempi ja satunnaisuuden merkitys kasvaa. Toisin kuin kiekkoklisee väittää, parempi ei voita aina paras seitsemästä -sarjaa.

Kuinka usein mestaruuskertoimet avataan kauden mittaan uudelleen pelattaviksi?

- Mestaruuskohde pysyy auki kutakuinkin koko syyskauden. Joulun jälkeen, jolloin yksittäisten otteluiden merkitys sarjataulukkoon ja sitä kautta mestaruustodennäköisyyksiin on suurempi, se avataan sopivissa rauhallisemmissa väleissä.

Kaksi suurinta suosikkia Liigan pistepörssin voittajiksi eli Oula Palve ja Ilari Filppula on TPS:stä. Mistä tämä kertoo?

- Turkulaisilla on Liigan kaksi hyökkäyssuuntaan parasta sentteriä. Koutsi Kalle Kaskisen duuniksi jää rakentaa tarpeeksi laadukas paletti ympärille.

Entä Sport, onko asema hännillä toivoton?

- Ei. Itse asiassa Sport on vahvistunut. Etenkin Sami Aittokallio on tärkeä lisä maalille. Sportissa on epävarmuustekijöitä, mutta jos kokematon tulokasvalmentaja Ari-Pekka Pajuluoma ja hyökkäyksen pohjoisamerikkalaiset hankinnat onnistuvat, Sport voi olla selvästikin korkeammalla. Todennäköisyydellä yhden suhde kolmeen Vaasassa pelataan pudotuspelejä ainakin niiden ensimmäisellä kierroksella. Myös toinen jälkipään joukkue, Jukurit, on vahvempi kuin viime kaudella.

Paljastatko, minkä joukkueen mestaruutta vedonlyöjät ovat pelanneet eniten?

- Kärppien. Mikko Manner -dynastiaa odotellaan.

Liigan sarjataulukko keväällä?

Joukkue Runkosarjan voittajan kerroin Mestaruuskerroin Todennäköisyys yltää pudotuspeleihin (TOP10) Kärpät 3,90 4,10 97 % HIFK 4,30 5,00 96 % Tappara 4,50 5,40 96 % TPS 5,10 5,30 95 % JYP 7,00 6,80 93 % SaiPa 40,00 25,00 70 % Ässät 50,00 32,00 65 % Lukko 50,00 38,00 65 % KalPa 55,00 35,00 65 % Pelicans 110,00 55,00 52 % Ilves 140,00 55,00 47 % HPK 110,00 60,00 48 % KooKoo 240,00 60,00 42 % Jukurit 250,00 120,00 36 % Sport 250,00 140,00 33 %

