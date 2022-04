Näyttävät ravintolat, suomalaista arvotaidetta ja alkuperäisiä yksityiskohtia – Hotelli Torni avaa ovensa 12.4.

Loppuvuodesta 2019 alkanut Tornin uudistushanke on valmis, ja täysin uudistettu hotelli avaa ovensa vierailleen 12.4.2022 klo 12. Hotellin kaikki 154 huonetta, ravintolat ja aulatilat uudistettiin täysin ja samalla koko rakennus peruskorjattiin.

Erityisen suuren muutoksen kokivat ravintolat. Yrjönkadun ja Kalevankadun kulmaan avautuva ravintola OR on viinibaari ja moderni brasserie, ja sen näyttävästä raw barista voi nauttia mm. ostereita, alkupaloja ja jälkiruokia. Ravintolan sisustus on art deco -vaikutteineen ja väreineen suomalaisessa ravintolamaailmassa täysin ainutlaatuinen.

Tasokasta ruokaa saa Tornissa aamusta iltamyöhään. Tornin all day menulta voi tilata ruokaa niin huoneisiin kuin hotellin kaikkiin ravintoloihinkin. Tornin keittiöstä vastaa Matias Nitovuori, joka on aikaisemmin toiminut muun muassa Palacessa ja Careliassa. Aamiaisella Tornin vieraita hemmotellaan muun muassa Matiaksen omalla reseptillä valmistetulla hapanjuurileivällä. Ateljee Barissa voi nauttia aamiaista ja iltapäiväteetä Tornin tapaan.

Yksi näkyvimmistä muutoksista löytyy hotellin keskeltä, upean kupolin alta, jonne American Bar palaa takaisin Kalevankadulta, alkuperäiselle paikalleen. Kokonaisuuden kruunaavat Tornin varastoista uudistushankkeen yhteydessä löydetyt Paavo Tynellin seinävalaisimet, joiden tunnelmallisessa hämyssä voi pyöreän baaritiskin ympärillä nautiskella klassisia sekä Tornin omia cocktaileja. Myös kaksikerroksiseksi laajentunut Ateljee Bar Tornin huipulla sekä Suomen ensimmäinen irkkubaari O’Malleys avaavat ovensa samalla.

Taidetta kaikille aisteille

Yksi uudistetun Solo Sokos Hotel Tornin hienouksista on hotellin mittava taidekokoelma. Monipuoliseen kokoelmaan kuuluu maalauksia, grafiikkaa, veistoksia ja valokuvataidetta. Vastaanoton taideseinällä ihastuttaa pienoisversio Björn Weckströmin Viheltävästä helsinkiläisestä, jonka originaali löytyy Iso-Roobertinkadulta. Hissiaulassa vieraita tervehtii Kaarlo Haltian Aino-patsas, joka sijaitsi aiemmin yhdessä jugend-puolen huoneista. Taideteoksia on koottu hotellin kaikkiin tiloihin, myös huoneisiin.

Tornin omaa taidetta on täydennetty SOK:n taidekokoelmasta poimituilla teoksilla. SOK on kerännyt lähes 100 vuotta suomalaista taidetta, josta valikoituja helmiä voi nyt ihastella Tornin yleisissä tiloissa. Tornin käytävillä soiva musiikki on suomalaisen säveltäjän Petri Alangon käsialaa. Tornin musiikkiteos kuvaa hotellin yhtä vuorokautta – sitä, mitä Tornissa tapahtuu aamun viipyilevistä tunneista illan samppanjalasien kilistykseen.

Tornin uusissa hotellihuoneissa on seesteinen ja boheemin ylellinen tunnelma. Torniosan näköalahuoneista avautuvat henkeäsalpaavat näkymät Helsingin yli. Jugend-puolella upeat kaakeliuunit ja peiliovet entisöitiin, ja myös alkuperäinen porraskäytävä lasimaalauksineen ja näyttävine koristeluineen on säilynyt Tornin värikkäiden historiallisten vaiheiden läpi. Tornin puolella vanha veräjähissi sekä Yrjönkadun pääsisäänkäynti ovat alkuperäisiä ja osa Tornin uniikkia tunnelmaa.

– Hotellin vieraat tuhansine tarinoineen ja talon hieno arkkitehtuuri ovat luoneet vuosikymmenten aikana Torniin sen uniikin hengen. Hotellin taiteellisen, hieman boheeminkin tunnelman säilyttäminen ja kohentaminen on ollut yksi uudistuksen tavoitteista. Olen iloinen, että saamme vihdoin toivottaa vieraat kokemaan sen jälleen kanssamme, hotellinjohtaja Juha Maatala kertoo.

Solo Sokos Hotel Torni

Avautuu 12.4.2022

Osoite: Yrjönkatu 26, Helsinki

Huoneita: 154

Kiinteistön omistaja: Varma

Arkkitehtisuunnittelu: Arkkitehdit Soini & Horto

Ravintoloiden sisustussuunnittelu: Fyra Oy

Huoneiden sisustussuunnittelu: Studio Joanna Laajisto

Hotellioperaattori: Sokotel Oy

Lisätietoa: https://www.sokoshotels.fi/fi/helsinki/solo-sokos-hotel-torni

Tornin ravintolat

OR Restaurant & Bar: moderni kala- ja kasvispainotteinen brasserie, raw bar ja viinibaari

Ateljee Bar: samppanjaa, aamiaista ja iltapäiväteetä Tornin huipulla

American Bar: klassisia ja moderneja cocktaileja, yhteistyössä Son of a Punchin kanssa

O’Malleys: Viskejä ja oluita Suomen ensimmäisessä irkkupubissa

Tornin Piha: Tunnelmallinen kesäkeidas Tornin sisäpihalla. Avataan toukokuussa 2022.

Hotelli Torni on kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävä rakennus, joka koostuu kahdesta kiinteistöstä: Vuonna 1931 valmistuneesta Tornista, jonka ovat suunnitelleet toimisto Jung & Jung ja 1903 valmistuneesta Kyllikistä, joka alun perin toimi asuinrakennuksena. Kyllikin ovat suunnitelleet arkkitehtitoimisto Polón & Georg Wasastjernan, ja se liitettiin osaksi Tornia edellisen peruskorjauksen aikana 1980-luvulla. Lisätietoa Tornin historiasta: Hotelli Tornin historiaa - sokoshotels.fi