Näyttely kestävästä matkailusta Villa Elfvikin luontotalossa

"Kestävä matkailu – kohti parempaa maailmaa" on tiedettä ja taidetta yhdistelevä näyttely, jossa Rauni ja Helena Varkian luontoaiheiset öljyvärimaalaukset ja Hämeen Ammattikorkeakoulun kestävän kehityksen opiskelijoiden posterit johdattavat vastuullisen matkailun maailmaan. Näyttely on esillä Villa Elfvikin luontotalossa 6.12.2018 – 3.2.2019.

Oletko yksi meistä monista, joka tuntee syyllisyyttä lentomatkustamisesta? Onko kaukomatkailu ylipäätään enää tulevaisuudessa mahdollista, kun tavoitteena on ilmaston lämpenemisen rajoittaminen alle 1,5 asteeseen?

Voisiko matkustaminen toisaalta olla yksi keino kaikille tasavertaisen maailman rakentumisessa ja toimintamme sopeuttamisessa luonnon kestokykyyn? Mitä tarkoitetaan kestävällä matkailulla?

Kestävän kehityksen opiskelijat ovat pohtineet vastuulliseen matkailuun liittyviä kysymyksiä ja työstäneet näyttelyyn posterit kulttuuri- ja luontomatkailusta, matkailun ilmastovaikutuksista, matkailuun liittyvästä vapaaehtoistyöstä ja logistiikasta, sekä kestävän matkailun taloudellisesta merkityksestä.

Rauni ja Helena Varkian maalaukset visualisoivat matkailun tuottamia elämyksiä. Öljyväritöissä nähdään eläimiä, luonnon yksityiskohtia sekä luonto- ja kulttuurimaisemia. Luontomatkailu voi toimia myös luonnon säilyttämisen hyväksi, jos matkailijoiden tuomilla tuloilla mahdollistetaan alueiden suojelu.

Villa Elfvikin luontotalo on avoinna ma-pe klo 9-15 ja su klo 10–16, Itsenäisyyspäivänä to 6.12. ja uudenvuoden päivänä ti 1.1. klo 10–16. Suljettu joulunpyhinä 24.–26.12.2018. Café Elfvik on avoinna sunnuntaisin ja arkipyhinä talon aukioloaikoina. Luontotaloon ja näyttelyyn on vapaa pääsy.