Näyttelykeskus WeeGeellä on avautunut palkittua muotoilua esittelevä näyttely

Ensimmäinen Design Forum Finland Awards -näyttely esittelee kahden palkitun muotoilijan töitä sekä syventyy viidentoista yrityksen ja organisaation tapaan käyttää muotoilua strategisesti hyväksi toiminnassaan.

Näyttelykeskus WeeGeellä on avautunut torstaina 20.8. palkittua muotoilua esittelevä DFF Awards -näyttely, jossa muotoilun tekijät – suunnittelijat ja valmistajat – saavat näkyvyyttä ponnistuksilleen ja osaamiselleen, sekä toimivat esimerkkeinä ja kannustajina toisille.



Näyttelyyn on koottu Design Forum Finlandin vuonna 2020 jakamien muotoilupalkintojen voittajat. Esillä ovat Fennia Prize 20 -kilpailussa palkitut yritykset ja organisaatiot, Kaj Franck -muotoilupalkinnon saanut Ilkka Suppanen sekä Vuoden nuori muotoilija Matias Liimatainen.



Hyvin tehty muotoilu ansaitsee tulla huomatuksi ja palkituksi



Design Forum Finlandin toimintaan kuuluvat muotoilupalkinnot ja niiden kautta muotoilun esitteleminen suurelle yleisölle. WeeGee-talon Wirkkala-tilassa on esillä kahden hyvin erilaisen muotoilijan töitä.



Sisustusarkkitehti, muotoilija Ilkka Suppanen (s. 1968) sai Kaj Franck -muotoilupalkinnon elämäntyöstään. Suppasen kädenjälki on pelkistettyä, eleganttia ja ilmavaa. Näyttelyssä on esillä huonekaluja, valaisimia, lasiesineitä ja lasitaidetta Suppasen pitkän ja monipuolisen uran varrelta.



Vuoden nuori muotoilija keraamikko Matias Liimatainen (s. 1989) puolestaan tekee runsaita ja persoonallisia töitä, jotka ovat osin taidetta, osin muotoilua, omaperäisiä ja yllättäviä veistoksellisia hahmoja, koruja ja valaisimia.



Muotoilupalkinnot:



– Fennia Prize on yksi Suomen merkittävimmistä muotoilukilpailuista. Sen järjestävät Design Forum Finland, Fennia-konserni, Elo ja Patentti- ja rekisterihallitus. Palkintosumman lahjoittaa Fennia-konserni ja Patentti- ja rekisterihallitus jakaa kilpailussa IPR-palkinnon.



– Kaj Franck -muotoilupalkinto on tunnustuspalkinto, jonka saaja tuo näkyväksi muotoilija Kaj Franckin työn henkeä ja periaatteita korkeatasoisesta, demokraattisesta ja funktionaalisesta muotoilusta. Palkintosumman lahjoittaa Suomen Messusäätiö.



– Vuoden nuori muotoilija on kannustuspalkinto, jonka tarkoituksena on tukea nuoria muotoilijoita tinkimättömässä ja omaleimaisessa työskentelyssä. Palkintosumman lahjoittaa Design Forum Finland.



Tapahtuma on osa Helsinki Design Weekin (3.-13.9.2020) ja Espoo-päivän (28.-29.8.2020) ohjelmaa.



Design Forum Finland Awards -näyttely on avoinna Näyttelykeskus WeeGeen aulassa ja Wirkkala-tilassa 20.8.–6.9.2020. Näyttelyyn on vapaa pääsy.