Neles oy:n 30-vuotissäätiö mukaan tukemaan Tampereen yliopiston teollisuuden tohtorikoulua

Kehittämällä yritysten ja akateemisen tutkimuksen välistä yhteistyötä vahvistetaan suomalaisen teollisuuden osaamista, edelläkävijyyttä ja kansainvälistä kilpailukykyä. Teollisuuden innovaatioiden tohtorikoulun ja Neleksen 30-vuotissäätiön yhdessä toteuttaman pilotin lisäksi tavoitteena on luoda puitteet ja toimintamalli pitkäjänteiselle monitieteiselle yhteistyölle eri säätiötoimijoiden kanssa. Esimerkiksi Säätiöt ja rahastot ry:n toiminnan piirissä on 227 säätiöitä Suomessa.

Nyt käynnistyvässä pilotissa yhteistyökumppanit rakentavat suunnattua toimintamallia, joka kehittää tohtoritason osaamista kansainvälisesti ja yrityslähtöisesti sekä hakee ratkaisuja aikamme suuriin haasteisiin. Tohtorikoulun toimintamalli mahdollistaa uusimman tieteellisen tiedon luontevan hyödyntämisen teollisuudessa sekä huomioi tutkimustyön akateemiset vaatimukset.

Tämä säätiön uusi avaus on osa säätiön perustajan, DI Antti Nelimarkan 100-vuotisjuhlavuotta.

– Antti Nelimarkka oli luonteeltaan intohimoinen keksijä. Eteenpäin katsominen yhdistettynä teollisuuden tarpeiden ja työntekijöiden motivaation huomioon ottamiseen loi pohjan Neleksen maailmanlaajuiselle ja yhä jatkuvalle menestykselle, kertoo isästään professori Riitta Nelimarkka.

– Haluamme osaltamme tukea suomalaisten yritysten kykyä hyödyntää korkeakoulujen väitöskirjatutkijoiden työpanosta ja osaamista. Tämän tyyppinen tohtorikoulutuksen pitkäjänteinen tuki omalla toimialueellamme on uusi avaus meille säätiönä. Teollisuuden tohtorikoulu tukee yliopistojen työelämäyhteyksiä tutkimuksen laadusta tinkimättä ja osaltaan vastaa toimialakohtaiseen osaajapulaan, sanoo säätiön hallituksen puheenjohtaja DI Markku Ahlbäck.

Johtaja Pauli Kuosmanen Tampereen yliopistosta kannustaa myös muita säätiöitä mukaan tohtorikoulun toimintaan.

– Yhteistyössä Neleksen säätiön kanssa pilotoidaan ja syvennetään tohtorikoulun toimintamallia myös toimialakohtaisen tohtorikoulutuksen tukeen. Suomalainen innovaatioekosysteemi ja eri säätiötoimijat voivat ottaa isoja askelia eteenpäin tämän pilotin avulla, hän toteaa.

Pilotissa Neleksen säätiö tukee valitun tohtoriopiskelijan palkkausta neljän vuoden ajan.

DSII (Doctoral School of Industry Innovations) on ainutlaatuinen tapa yhdistää väitöskirjatutkimus, yritysten liiketoimintahaasteiden ratkaiseminen, ammatillisten verkostojen luominen ja innovaatiotyöhön perehtyminen. Valmistuvilla tohtoreilla on kyky ketterään, asiakasta ymmärtävään tutkimus- ja kehitystyöhön ja liiketoimintaan.

Tampereen yliopisto on yksi Suomen monialaisimmista yliopistoista. Se kytkee yhteen tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimuksen ja koulutuksen, luoden ratkaisuja ilmastonmuutokseen, luontoympäristön turvaamiseen sekä yhteiskuntien hyvinvoinnin ja kestävyyden rakentamiseen. Tampereen yliopistossa on 22 000 opiskelijaa, yli 4 000 työntekijää ja seitsemän tiedekuntaa.



Tamlink on vuonna 1986 perustettu Suomen kokenein teknologiansiirtoyritys. Tamlink toimii teollisuuden ja tutkimusmaailman välisessä rajapinnassa niin luottamuksellisissa tuotekehitysprojekteissa kuin avoimissa verkostoissa ja ekosysteemeissäkin. Tamlink kehittää ja toteuttaa tehokkaita toimintamalleja teknologiansiirtoon sekä yritysten kilpailukyvyn parantamiseen tutkimustietoa sekä -osaamista hyödyntäen. ​

Neles Oy:n 30-vuotissäätiö on Antti ja Kerttu Nelimarkan vuonna 1989 perustama säätiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Säätiön missio on edistää teknistaloudellista kilpailukykyä luovan ajattelun, konkreettisten teknisten parannusten ja tieteellisen kehitystyön kautta. Säätiö tukee yleisesti automaatio ja kontrolliteknologian kehitystä ja erityisesti putkisto- ja venttiiliratkaisujen teknologia-aluetta mukaan lukien edistyksellinen kunnossapito ja innovatiiviset digitaaliset ratkaisut huomioiden myös vihreä siirtymä sekä kestävän kehityksen näkökulmat.