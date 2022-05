Nelipäiväinen etämarssi käynnistyi helatorstaina

RESUL Four Day March on kaikille avoin kansainvälinen etämarssitapahtuma.

Suosittu etämarssi järjestetään nyt kolmatta kertaa. Tapahtuman kautta tuhannet ihmiset ovat löytäneet iloa liikunnasta ja ulkoilusta. Osallistujat marssivat 26.-29.5.2022 vapaasti valitsemiaansa reittejä yhteensä vähintään 10 km matkan, tallentavat sen digitaalisesti ja lataavat tulokset yhteiselle sivustolle resulfourdaymarch.fi. Osallistumalla on mukana myös tuotepalkintojen arvonnassa ja halutessaan voi osallistua valokuvakilpailuun. Innokkaimmat marssijat tavoittelevat yhteensä 160 km suoritusta neljän päivän kuluessa.