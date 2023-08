Nelivuotias ei vielä tunnista vihaista koiraa

Väitös: Lihavuussyrjintää vastaan toimiva kehopositiivisuusaktivismi tuo uuden tavan puhua aiheesta (Puhakka) 7.8.2023 06:00:00 EEST | Tiedote

Lihavuussyrjintä on ongelma, joka on niin meillä kuin muuallakin pesiytynyt yhteiskunnan rakenteisiin: koulutukseen, työmarkkinoille ja terveydenhuoltoon. Sen vastareaktioksi on kehittynyt kehopositiivisuusaktivismi, joka raivaa tietä ulos syrjinnästä. Aktivismin ytimessä on uudenlainen tapa puhua lihavuudesta.