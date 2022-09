Neljä erilaista nuorta löytää toisensa sairaalamaailmassa: Osaston tähti on Uuteen lastensairaalaan sijoittuva tarina ystävyydestä

Tarkan realistisesti Uuteen lastensairaalaan sijoittuva Osaston tähti kertoo neljästä hyvin erilaisesta nuoresta, jotka joutumatta sairaalaan eivät olisi ehkä koskaan kohdanneet. Keskiössä on 11-vuotias Lilja, joka joutuu vaikeaan leikkaukseen ja jonka elämä tuntuu sairaalassa pysähtyvän. Tuona aikana hän kuitenkin löytää sekä syvän ystävyyden että uuden oman tavan ajatella.

Kun Lilja lopulta pääsee kotiin, hän on muuttunut.

”Kun kyselin varhaisteini-ikäisiltä nuorilta, miksi he haluavat lukea fantasiaa, sain vastaukseksi, että siinä pääsee pois arjesta. Löysin helposti paikan myös oikeasta maailmasta, joka katkaisee arjen. Se on sairaala. Paikka, joka on itselleni oman sairauden kautta valitettavan tuttu”, kirjailija L.K. Valmu kertoo.

Valmu sairastaa harvinaista aivosairautta ja hän on joutunut viettämään kahdesti pidemmän toipumisjakson sairaalassa sen vaatimien leikkausten vuoksi. Osastolla vietetty aika sai pohtimaan paljon yksinäisyyttä ja sitä, kuinka terveiden on usein vaikea suhtautua toisten ihmisten sairauksiin. Valmu käsittelee aihetta nyt Osaston tähdessä nuorelle lukijalle ymmärrettävällä ja samastuttavalla tavalla.

Osaston tähti on vahva voimaantumistarina nuoresta tytöstä, joka ei voi hyvin: tämä aika on rankkaa - eikä ainoastaan aikuisille, vaan myös lapsille. Valmun tarina luo uskoa pärjäämiseen ja korostaa erityisesti ystävyyden voimaa.

Osaston tähden julkistusta juhlitaan Helsingissä Lastentarhamuseossa (Helsinginkatu 3-5, 3. krs) la 1.10.2022 klo 15-18. Media on tervetullut tilaisuuteen.

L. K. Valmu (s. 1966) on lasten- ja nuortenkirjailija ja biotieteen tutkija. Osaston tähti on hänen kahdeksas nuortenkirjansa. Valmun esikoisteos Veera tiellä, joka kertoo lohdullisen tarinan 10-vuotiaan tytön selviytymisestä äitinsä kuoleman jälkeen, oli 2010 Topelius-palkintoehdokkaana. Valmun tuotanto sisältää niin nuortendekkareiden kuin tarinallisten kuvakirjojenkin kohdalla runsaasti ihmisbiologiaa.

Osaston tähti on saatavana myös ääni- ja sähkökirjana.

Arvostelukappaleet, haastattelupyynnöt ja lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi