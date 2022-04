Neljä Jyväskylän yliopiston professoria Suomalaisen Tiedeakatemian uusiksi jäseniksi

Suomalaisen Tiedeakatemian noin 1 000 kotimaista ja ulkomaista jäsentä edustavat tieteen kärkeä, jäseniksi kutsutaan yleisesti arvostettuja ja ansioituneita kotimaisia sekä ulkomaisia tieteenharjoittajia. Jäsenet ovat Tiedeakatemian ydin ja merkittävin voimavara.

Kehityspsykologian professori Kaisa Aunolan kiinnostuksen kohteina ovat vanhemmuus ja perhesuhteet, perhe lasten sosioemotionaalisen ja akateemisen oppimisen kehityksen kontekstina sekä kvantitatiiviset menetelmät ja psykometria.

Aunola on pyrkinyt tutkimuksessaan tunnistamaan erilaisia vanhemmuuteen ja perheeseen liittyviä prosesseja, jotka vaikuttavat lasten ja nuorten sosioemotionaaliseen ja akateemiseen oppimiseen joko kehityksen voimavaroina tai riskitekijöinä. Lisäämällä tieteellistä ymmärrystä näistä perheprosesseista luodaan perusta sellaisten tehokkaiden ohjelmien kehittämiselle, joilla edistetään perheiden hyvinvointia ja ehkäistään nuorten koulupudokkuutta ja syrjäytymistä yhteiskunnasta.

Hän on julkaissut yli 200 tutkimusartikkelia, joihin on viitattu yhteensä yli 14 300 kertaa. Tällä hetkellä Aunola on vastuullisena tutkijana Vanhemmuuden voimavara- ja kuormitustekijät -tutkimuksessa, joka on osa kansainvälistä, 42 maata käsittävää konsortiohanketta.

Aunola suoritti tohtorin tutkintonsa Jyväskylän yliopistossa vuonna 2001 ja on toiminut kehityspsykologian professorina vuodesta 2009.

Filosofian professori Sara Heinämaan tutkimus selvittää kehollisuuden ja tunteiden rakenteita sekä arvojen ja normatiivisuuden perusteita. Uusimmat analyysit valaisevat tunteiden sosiaalisia ja poliittisia tehtäviä. Heinämaa on osoittanut muun muassa inhon, uteliaisuuden ja rakkauden tunteiden keskeisen roolin sosiaalisen todellisuuden muodostumisessa ja samalla valaissut normatiivisuuden perustavaa suhdetta tahtomiseen ja tahdon puutteeseen.

Heinämaa on toiminut Suomen Akatemian akatemiaprofessorina vuosina 2017–2021. Hän on Suomen Filosofisen yhdistyksen varapuheenjohtaja. Hänet on valittu myös Tieteellisten seurain hallitukseen kaudella 2022–2024.

Heinämaalla on yli 300 tieteellistä originaalijulkaisua ja hänelle on myönnetty Suomen Akatemia rahoitus yhteensä kahdeksaan eri projektiin (1998–2021). Hän on tunnettu myös huipputason tutkijakouluttajana, joka on ohjannut 21 filosofian alan väitöskirjaa.

Gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantanen tutkii vanhenemisen vaikutuksia ihmisten toimintakykyyn, liikkumiseen ja aktiivisuuteen sekä mahdollisuuksia edistää iäkkäiden ihmisten osallistumista tärkeänä pitämäänsä toimintaan. Hänen nykyinen tutkimuksensa tarkastelee iäkkäiden ihmisten aktiivisuuden ja liikkumisen muutoksia koronapandemiaa ympäröivänä aikana. Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Rantanen on palkittu tutkija: hänelle on myönnetty pohjoismaisen gerontologian Sohlbergin palkinto (2018), Jyväskylän yliopiston Tieteellinen läpimurto -palkinto (2021) sekä Tieteellisen tiedon julkistamispalkinto (2013) ja Suomen kulttuurirahaston myöntämä Schildtin palkinto (2016). Hän on julkaissut 350 originaalijulkaisua, useita kirjan lukuja ja ammatillisia sekä yleistajuisia kirjoituksia.

Rantaselle myönnettyjä tutkimusrahoituksia ovat Euroopan tutkimusneuvoston Advanced Grant (2016–2021), Suomen Akatemian rahoitus yhteensä seitsemään eri projektiin (2000–2022) sekä Suomen Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitus useisiin liikuntatieteellisiin tutkimusprojekteihin (1985–2024). Hän on myös Professoriliiton Jyväskylän paikallisosaston varapuheenjohtaja, Professoriliiton valtuuskunnan jäsen ja useiden gerontologian alan tieteellisten lehtien toimituskunnan jäsen.

Suomen historian professori Kustaa H. J. Vilkuna on keskittynyt varhaismodernin ajan historiaan. Tutkimuksissaan hän on käsitellyt myös modernin ajan yliopisto- ja opiskelijahistoriaa.

Vilkunan tutkimusteemat kattavat pohjoismaisen menneisyyden arjen historiasta oppihistoriaan, sosiaalihistoriasta kulttuurihistoriaan sekä taloushistoriasta poliittiseen historiaan.

Hän tutkii teemoja, jotka ulottuvat kulttuuri-, sosiaali-, talous- ja poliittisen historiaan. Hän edistää myös tutkimuksia, jotka käsittelevät muodin historiaa, varhaisen palvelualan kehitystä ja ammattilaisten elämänvaiheita sekä valistuksen ajan tieteentekijöitä.

Vilkuna on kirjoittanut 20 itsenäistä monografiaa ja kokoomateoksiin monografiamittaista tutkielmaa, useita oppikirjoja ja toistasataa artikkelia. Joukossa on palkittuja ja käännettyjä tutkimuksia.

