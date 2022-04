Nelli Hietalan uutuuskirjassa 13-vuotias Vuokko päättää olla oma itsensä – kaiken uhallakin

Vuokko Vehma on 13-vuotias ja poikkeustapaus. Hänellä on aavistuksen verran mutkikas perhetausta ja lievästi sanottuna erikoinen pukeutumismaku. Vuokko ei kuitenkaan ole halukas tinkimään värikkäästä tyylistään eikä salaisesta toiveestaan paljastua suureksi taiteilijaneroksi.

Kun kokkikerhoon pölähtää pääkaupunkiseudulta toinen outolintu, tilanne muuttuu kertaheitolla ja kuviksen kiusallinen parityöprojektikin tarjoaa uusia haasteita. Koulun halloween-bileissä taitaa olla nyt kaksi yksinäistä sutta...

Nelli Hietala alkoi kirjoittaa Vuokko Vehma – elämä ja teot -kirjaa etsittyään sopivaa luettavaa 12-vuotiaalle lapselle. Hän huomasi, ettei Suomessa ollut viime vuosina ilmestynyt muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta realistista varhaisnuortenkirjallisuutta, jossa käsiteltäisiin arkisia ihmissuhde- ja kouluasioita. Humoristisuudestaan ja näennäisestä kepeydestään huolimatta Vuokko Vehman elämä ja teot pyrkii sanoittamaan niitä universaaleja tuntoja, kun puntarissa on toisaalta oman suunnan löytäminen, toisaalta toiveet yhteenkuuluvuudesta luokkatovereiden kanssa.

”Yksi teoksen ydinajatuksista onkin, ettei omaksi itseksi tuleminen ole välttämättä helppoa tai kivutonta. Se vaatii rohkeutta, etenkin silloin kun kaapista ei toiveista huolimatta löydy supersankarin viittaa”, Hietala sanoo.

Nelli Hietala (s. 1981) on lieksalaislähtöinen kirjailija, joka asuu Hämeenlinnassa. Vuokko Vehma – elämä ja teot on hänen kolmastoista kirjansa ja ensimmäinen varhaisnuorille suunnattu romaaninsa. Myös lapsille ja aikuisille kirjoittava Hietala on loputtoman kiinnostunut siitä, millaisena maailma avautuu erilaisista, eri-ikäisten ihmisten perspektiiveistä. Kun hän ei kirjoita, Hietala puuhailee vanhan talonsa ja sen puutarhan parissa.

Vuokko Vehma – elämä ja teot ilmestyy 5.5.2022.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja pdf-vedokset anni.gullichsen@otava.fi