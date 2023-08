Neonvaloa ja viivakoodeja Vaasan Taidehalliin avautuvassa näyttelyssä

Näyttely In Visibilis V on Helsingissä asuvan kuvataiteilija Alexander Salvesenin samannimisen poikkitaiteellisen näyttelysarjan viides osa. Neonvaloa, maalausta, veistosta, videota ja installaatiota yhdistelevä In Visibilis V vie katsojan syvemmälle kontrastien, värien, valon sekä pimeyden maailmaan. Useimmat meistä käyttävät näköaistia orientoituessamme maailmaan ja elämään, sekä alitajuisesti että tietoisesti. Maailmassa, missä mikään ei ole neutraalia tai absoluuttista, kaikki asiat ovat suhteessa johonkin eikä mikään tapahdu tyhjiössä. Polarisoituminen on tämän hetken trendi, kun elinolot ja perinteet muuttuvat ja konflikteja syntyy. Muutos, kehitys ja innovaatio tapahtuu aina asioiden rajapinnoilla.

Näyttelysarjan teokset perustuvat viivoihin ja niiden kautta Salvesen käsittelee teemoja, jotka liittyvät ajallisuuteen, kiihtyvyyteen, yhteiskuntaan sekä ihmisyyteen. Monet näyttelyn teokset ovat saaneet alkunsa viivakoodeista, jotka pohjaavat steriiliin tietokonekieleen, jonka olemme kehittäneet erilaisten kapitalististen järjestelmien tehostamiseksi. Teknologia läpäisee globaaleja yhteiskuntiamme. Mustavalkoisista binäärikoodeista kuitenkin puuttuu jotain, mikä sisältyy kieliimme sekä tapoihimme olla ja ajatella. Mitä jää uupumaan, kun yksinkertaistamme järjestelmiä vain kyllän ja ein, oikean ja väärän, ykkösten ja nollien varaan? Maailmamme on uskomaton ja säteilevä kaikissa mahdollisissa sävyissä, ja juuri se tekee siitä meille kodin, jota rakastamme.

In Visibilis V -näyttelyssä taiteilija käsittelee näköaistiimme suoraan vaikuttavia asioita. Miten havaitsemme valon? Mitä vivahteita voimme tai haluamme havaita? Valo jää usein jälkikuvaksi kaikumaan, kun silmämme siirtyy eteenpäin. Onkin mielenkiintoista pohtia, mitä silmiemme edessä oikeastaan on ja mitä aivoissamme tapahtuu. Lähestyessään teemoja suoraan näköhavainnosta käsin, taiteilija käsittelee teosten avulla kysymyksiä ihmisten suhteista ja laajentaa näkökulmaa kaikkeen siihen, mihin toimintamme vaikuttaa. Teoksillaan hän haluaa muistuttaa katsojaa itsestään ja omasta tavastaan nähdä, että voisimme ajatella muuta elämää kunnioituksella ja lempeydellä. Samalla näyttely on matka visuaaliseen estetiikkaan, joka tavoittelee väriä, rauhaa ja kauneutta sanojen ulottumattomissa, saastuneessa maailmassa, jossa kovaäänisin huutaja usein voittaa.

Alexander Salvesen on Helsingissä asuva suomenruotsalainen kuvataiteilija, joka työskentelee monialaisesti taiteen parissa. Salvesen hyödyntää usein teoksissaan valoa ja teokset pohjaavat värien, esineiden ja muotojen keskinäisiin suhteisiin, niiden herättämiin mielikuviin sekä havaintokokemukseen. Salvesenin työt kumpuavat usein luonnosta ja luonnonilmiöistä sekä meitä ympäröivästä poliittisesta ilmapiiristä. Teokset ottavatkin monesti vahvasti kantaa meneillään olevaan lajikatoon, ilmastokatastrofiin ja elinympäristöjen muutokseen. Hänen töitään on ollut esillä museoissa, gallerioissa ja tapahtumissa Suomessa ja ulkomailla. Salvesen toimii myös ajoittain valotaiteen kuraattorina ja visualistina esittävän taiteen kontekstissa.

Sarjan aiemmat näyttelyt ovat In Visibilis I, Galleria Saskia (Tampere, 2021), In Visibilis II, Drawing Gallery D5 (Helsinki, 2021–2022), In Visibilis III, Reflektor (Malmi, Helsinki, 2022) In Visibilis IV, Taidekeskus Ahjo, (Joensuu, 2023). Seuraava näyttely, In Visibilis VI on nähtävissä 2024 Porvoon taidehallissa.

Tiedotuskuvat: https://kuvapankki.vaasa.fi/s/o/O6ufnxBaQjARBphl