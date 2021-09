Neste liittyy Niemi Palvelut Oy:n Niemi40haasteeseen – ”Ilmastotyö onnistuu vain yhdessä”

Lehdistötiedote 29.9.2021

Neste on tänään lähtenyt mukaan Niemi Palvelut Oy:n Niemi40haasteeseen, jolla tavoitellaan kansallista ilmastoloikkaa Suomessa.

”Meillä on pitkän yhteistyömme ansiosta hyvä ymmärrys Niemi Palveluiden panostuksista ilmastonmuutoksen torjumiseen. Niemen satsaukset vähäpäästöisempään ammattiliikenteeseen ovat ilmastotyön etulinjaa. Sama henki on myös tässä haasteessa, jota haluamme tukea lähtemällä mukaan”, painottaa Nesteen Marketing & Services -liiketoiminnan vastuullisista kumppanuuksista vastaava Heidi Peltonen.

Niemi Palveluiden toimitusjohtaja Juha Niemi on tyytyväinen Nesteen mukaantulosta.

”Neste on suomalaisittain ainutlaatuinen yritys, joka on panostanut merkittävästi uusiutuvien polttoaineiden kehitykseen ja valmistukseen. Siksi on meille suuri kunnia, että saamme Nesteen mukaan. Haasteemme tärkein tavoite on mahdollisimman suuri vaikuttavuus, joka monin tavoin saa nyt vauhtia, kiitos Nesteen.”

Kumppanuudet ilmastotyön moottorina

Toimitusjohtaja Niemi korostaa Nesteen kumppanuuden merkitystä Niemi Palveluiden omille ilmastotoimille.

”Nesteen uusiutuva diesel on ollut avain kohti omia ilmastotavoitteitamme. Nesteen sähkölatauspalvelun pilotointi puolestaan auttaa olennaisesti kalustomme siirtymistä sähköön”, Juha Niemi kiittää kumppanuutta.

”Tuotteemme ovat auttaneet asiakkaitamme pienentämään kasvihuonekaasupäästöjään vuositasolla 10 miljoonaa tonnia globaalisti. Tämä vähennys vastaa 1,5 miljoonan EU-kansalaisen keskivertopäästöjä vuodessa. Tämä ei olisi mahdollista ilman yhteistyötä edelläkävijöinä toimivien asiakkaidemme kanssa”, kiittää Peltonen.

Joustavuus päästövähennysten ytimessä

Peltonen toivoo niin yritysten kuin julkisen sektorinkin tarttuvan ennakkoluulottomasti monenlaisiin keinoihin myös Niemi40haasteeseen liittyessään.

”Haluamme kannustaa yrityksiä hyödyntämään monipuolisesti jo nyt olemassa olevia vähäpäästöisempiä ratkaisuja. Jokainen keino vähentää liikenteen päästöjä on tärkeä. Oma tavoitteemme hiilineutraalista tuotannosta vuoteen 2035 mennessä edellyttää tätä myös”, painottaa Peltonen.

Niemi Palveluiden toimitusjohtaja allekirjoittaa Peltosen ajatuksen.

”Fiksujen yhdistelmien hakeminen on hyvä neuvo haasteeseemme liittyville ja päästövähennyksiä tavoitteleville toimijoille. Niemi40haaste on nyt vauhdissa, kaikki mukaan!” kehottaa Juha Niemi.

Niemen ilmastohaaste sai heti eilen vahvan avauksen, kun liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kannusti kaikkia yrityksiä osallistumaan siihen mahdollisimman kunnianhimoisin tavoittein.

www.Niemi40haaste.fi #Niemi40haaste

