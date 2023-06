Neuvostolta yleisnäkemys EU:n ennallistamisasetuksesta – jäsenmaiden kanta ei riittävän tiukka

”Suunta on oikea, mutta vauhti ei riitä maaliin asti. Yleisnäkemys ei anna varmuutta siihen, että Suomen kannalta kohtuuttomia kustannuksia saataisiin merkittävästi alennettua tai että lopullinen lainsäädäntö jättäisi jäsenvaltioille riittävästi kansallista liikkumavaraa”, arvioi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

Viime perjantaina Suomen eduskunta totesi suuren valiokunnan kautta suhtautuvansa asetusehdotukseen parannuksista huolimatta kriittisesti. Valiokunnan mukaan neuvotteluissa tulee sekä puolustaa niitä Suomen kannalta hyviä muutoksia, jotka asetusehdotukseen on Ruotsin puheenjohtajakaudella saatu, että edellyttää korjaamaan ehdotukseen vielä sisältyviä ongelmakohtia. Ympäristöneuvostossa Suomi ei tukenut puheenjohtajamaa Ruotsin valmistelemaa yleisnäkemystä, sillä se ei riittävästi vastannut Suomen muutostarpeisiin.

”Suomi toimi ryhdikkäästi tuodessaan esiin kielteisen kannan. Asia on niin merkittävä, että Suomen ei tule ryhtyä mielistelemään muita. Vain sisältö ratkaisee”, Marttila huomauttaa.

Ennallistamisasetusta käsitellään parhaillaan myös EU-parlamentissa, joka on kahtiajakautunut. Aiemmin maatalous- ja kalatalousvaliokunta päätyivät vaatimaan koko ehdotuksen hylkäämistä. Pääroolissa olevassa ympäristövaliokunnassa vääntö on yhä kesken, sillä 15.6. pidetyt äänestykset päättyivät kaoottiseen tilanteeseen. Ympäristövaliokunta jatkaa asiaa koskevan mietinnön käsittelyä 27.6.

Jos ympäristövaliokunnan kanta menisi läpi, siitä äänestetään vielä EU-parlamentin täysistunnossa todennäköisesti heinäkuussa. MTK vaatii, että viimeistään täysistunnossa lainsäädäntöehdotuksen eteneminen pysäytetään kokonaan.

”Yleisnäkemys on löperö, parlamentti on sekaisin ja komission alkuperäinen ehdotus on surkea. Kehnoista aineksista on mahdotonta leipoa hyvää lopputulosta. Siksi tämän lainsäädäntöehdotuksen ei tule edetä kolmikantaneuvotteluihin, vaan sen on palattava takaisin komission valmisteluun”, Marttila painottaa.

MTK pitää ennallistamista tarpeellisena ja tukee kansallista Helmi-elinympäristöohjelmaa Suomessa. Järjestö on sitoutunut luontokadon pysäyttämiseen ja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. MTK ja SLC ovat tehneet aiemmin ilmastotiekartan, ja nyt järjestöt valmistelevat tutkijoiden avustuksella tiekarttaa luonnon monimuotoisuuden haasteiden ratkaisemiseksi. Kritiikin syynä eivät siis ole tavoitteet, vaan EU-tasolta jääräpäisesti eteenpäin puskettu kelvoton sääntely.

Lisätietoja:

Juha Marttila, puheenjohtaja, puh. 050 341 3167

Anna-Rosa Asikainen, juristi (luonnonsuojelu), puh. 040 920 9858