Neuvostopartisaanit tulevat joka yö

Hyökkäävien neuvostopartisaanien kellot näyttivät Moskovan aikaa. Itäisen rajaseudun siviileihin kohdistuneiden murhaiskujen seuraukset elävät voimakkaina sotamuistoina. Nyt 2000-luvun aikakaudella ne tunnetaan hyvin myöhään laajaan keskusteluun tulleina politisoituneina ja sodan poikkeustapahtumina. Rikokset vaiettiin Neuvostoliiton aikana. Miksi terroriteot tehtiin jatkosodan vuosina? Kuka antoi käskyt? Vastaukset ovat tässä kirjassa.

Jatkosodassa kuolleista suomalaisista partisaanien uhreja oli runsaat 150 ihmistä. Määrä ei ole suuri. Mutta uhreiksi joutuivat myös omaiset, sillä terrori-iskut aiheuttivat eloon jääneisiin lähtemättömän pelon.

Vuosituhannen vaihteessa Suomi käynnisti neuvostopartisaanien rikoksista poliisitutkinnat. Työhön keskitettiin maan poliittiset, juridiset ja tutkinnalliset voimat. Venäjä ei halunnut tehdä rikostutkinnassa yhteistyötä, mutta päätöstä tutkinnan lopettamisesta ei ole tehty. Tutkinnan kaikki asiakirjat ovat poikkeusluvalla tarkasteltavana tässä kirjassa.



He tulevat joka yö



Partisaanit tulevat yhä joka yö johonkin suomalaiseen kotiin, lapsuudessaan partisaaneja pelänneen ihmisen uneen. Rajaseudun terroriteoista selvinneillä ihmisillä elämää hallitsee menneisyys. He ovat kokeneet tappajan tuoneen kodin turvaan kauhun, läheistensä hädän ja kuoleman. Heidän vihansa on joko laimentunut tai jäänyt pois. Tilalle on tullut tietoa tapahtumista ja tekijöistä.



Tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon saanut Veikko Erkkilä on julkaissut samasta aiheesta kirjat Vaiettu sota 1998 (ruotsiksi 2001) ja Viimeinen aamu 2011 (liettuaksi 2020, käännöstyö venäjäksi valmistui syksyllä 2021). Hän on keskustellut aiheesta noin kahden tuhannen ihmisen kanssa, tehnyt paljon yhteistyötä venäläisten tutkijoiden kanssa, haastatellut entisiä partisaaneja ja saanut Venäjältä ratkaisevia arkistotietoja. Uudessa kirjassa on mukana myös turvallisuuspalvelu FSB:n arkistoaineistoa.



Kello 04 Moskovan aikaan - He tulevat joka yö. Kirjarovio. ISBN 978-952-99822-6-4 (sidottu), ISBN 978-952-99822-7-1 (EPUB) ISBN 978-952-99822-8-8 (äänikirja).



Partisaanien torjunnassa joukkueenjohtajana toiminut Olavi Alakulppi yritti saada rajaseudun tapahtumat sotarikoksia tutkivan YK:n komission käsiteltäväksi 1950-luvulla, mutta Neuvostoliitto Suomen tukemana esti tämän mahdollisuuden. Alakulppi sanoi jälkeenpäin: ”Olin entistäkin päättäväisempi, että jonakin päivänä täytyy tämä tuoda esille julkisesti, koska tämä on niin suuri murhajuttu.”