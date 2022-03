Neuvottelut terveyspalvelualan työehtosopimuksesta käynnistyivät

Terveyspalvelualan neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta alkoivat keskiviikkona 2. maaliskuuta. Ensimmäisessä neuvottelutapaamisessa työnantajia edustava Hyvinvointiala HALI ry ja työntekijöitä edustava Sote ry (Tehy, Super, ERTO) vaihtoivat neuvottelutavoitteitaan.

− HALI haluaa lisää paikallista sopimista sekä joustoja työehtoihin, kuten työaikaan ja kannustavaan palkkaukseen, kommentoi HALIn pääneuvottelija, neuvottelujohtaja Jukka-Pekka Tyni.

− Lähtökohtamme on, että haluamme tehdä työntekijäliittojen kanssa pitkäjänteistä yhteistyötä, joka palvelee koko sote-alaa ja suomalaisten palveluita, hän jatkaa.

Tyni korostaa, että neuvoteltavan sopimuksen on pystyttävä vastaamaan sote-alan suuriin haasteisiin.

− Työehtosopimusten pitää toimia apuvälineenä, jotta alan työpaikoilla on parhaat mahdollisuudet toimia. Paikallisen sopimisen mahdollistaminen on ensiarvoisen tärkeää, koska jokaisella työpaikalla on omat tarpeensa. Tällä neuvottelukierroksella nähdään, miten hyvin yleissitovalla TESillä pystytään palvelemaan näitä tarpeita ja alan haasteita.

Terveyspalvelualan työehtosopimuksen piirissä on reilu 20 000 työntekijää ja 170 työnantajaa. Sopimuksen voimassaolo päättyy 30. huhtikuuta.

