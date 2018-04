New Nordic School avaa ensimmäisen kansainvälisen koulunsa Espoon Keilaniemeen elokuussa 2018: Uusi koulu uudistaa nykyisiä opetusmenetelmiä

Espoon Keilaniemeen avataan elokuussa 2018 uusi kansainvälinen koulu, joka on alkuvaiheessaan tarkoitettu esikouluikäisille ja 1–3-luokkalaisille lapsille, jotka haluavat opiskella sekä englanniksi että kaksikielisesti englanniksi ja suomeksi. Uusi New Nordic School vastaa nopeasti kasvaneeseen kansainvälisten koulujen tarpeeseen pääkaupunkiseudulla. Koulu tarjoaa korkeatasoista opetusta, jossa perinteistä opetusta on laajennettu luovuutta, tekemistä ja yksilöllistä oppimista vahvasti korostavaksi.

Espoo 25.4.2018 – New Nordic School on vuonna 2017 perustettu, lasten päiväkotitoiminnasta alkunsa saanut kansainvälinen koulu, joka tarjoaa opetusta sekä englanniksi että kaksikielisesti suomeksi ja englanniksi.

Koulun opetussuunnitelma noudattaa vuoden 2014 uudistettua esi- ja peruskoulun ala-asteiden opetussuunnitelmaa. New Nordic Schoolin opetusta on kehitetty lisäämällä siihen parhaita kansainvälisiä pedagogisia menetelmiä. Uusi koulu korostaa opetuksessaan ja iltapäivätoiminnassaan luovan toiminnan, liikunnan, taiteen, yksilöllisen oppimisen sekä yhteistyö- ja viestintätaitojen merkitystä.

”Suomessa on tällä hetkellä huutava pula korkealaatuisista kansainvälistä kouluista. Tulevaisuuden taidot vaativat kasvualustakseen monipuolista oppimista, ja New Nordic Schoolin tavoitteena on vastata tähän tarpeeseen”, New Nordic Schoolin operatiivinen johtaja Pia Jormalainen sanoo.

Uuteen kansainväliseen kouluun voi nyt hakea koulun verkkosivuilla. Kouluun otetaan noin 50 oppilasta sen ensimmäisenä toimintavuonna. New Nordic Schoolin tilat ovat Espoon Keilaniemessä, entisen Fortumin pääkonttorin tiloissa.

Ensimmäisenä toimintavuotenaan 2018–2019 koulu on oppilailleen maksullinen, mutta New Nordic Schoolin tavoitteena on tarjota oppilailleen opetusta syksystä 2019 alkaen nimellismaksua vastaan. Koulu on hakemassa valtioneuvoston opetus- ja kulttuuriministeriön valmistelusta virallista yksityiskoulun asemaa, jolloin varsinainen kouluopetus on opetushallituksen rahoittamaa.

”Useissa tutkimuksissa on esimerkiksi todettu alle viisivuotiaiden lapsien olevan luovan ajattelun mestareita, mutta tämä kyky laskee jyrkästi enemmistöllä jo 10 ikävuoteen mennessä”, Pia Jormalainen sanoo. ”Meillä perustajilla on intohimoinen suhde oppimiseen, niinpä New Nordic Schoolin tavoitteena on ennen kaikkea luoda uusi monimuotoiseen oppimiseen perustava opetusmalli, josta oppilaamme hyötyvät koko elämänsä.”

New Nordic Schoolin tulevaisuuden tavoitteet

New Nordic School aloittaa toimintansa tarjoamalla opetusta esikouluikäisille ja 1–3-luokkalaisille lapsille elokuusta 2018 alkaen. Koulun tavoitteena on laajentaa opetusta seuraavassa vaiheessa 4 – 6-luokkalaisille eli 12-vuotiaisiin saakka, ja vuoteen 2020 mennessä yläasteelle sekä lukioon

New Nordic Schoolin tavoitteena on myös osallistua Suomen koulutusvientiin lisensoimalla koulun kehittämää uutta opetusmallia ja Nordic Baccalaureate -tutkintoa kansainvälisille markkinoille.

Ensimmäinen asiakassopimus on jo allekirjoitettu singaporelaisen varhaiskasvatukseen keskittyvän koulun kanssa. Lisensointipaketin pohjana on opetussuunnitelma, joka perustuu suomalaiseen opetussuunnitelmaan parhaita kansainvälisiä pedagogisia menetelmiä soveltaen. Lisäksi lisensointiin kuuluu konsultointi, opettajien koulutus, oppimisteknologian sisältävä oppimisympäristön kehitys sekä tarvittavat sertifioinnit ja laatuvakuudet.

New Nordic School on kansainvälinen oppilaitos, jonka tavoitteena on uudistaa nykyisiä opetusmenetelmiä. Tarjoamme korkealaatuista opetusta englanniksi ja kaksikielisesti suomeksi ja englanniksi. Sovellamme maailmankuulua suomalaista opetussuunnitelmaa, jonka yhdistämme ympäri maailmaa käytössä oleviin parhaisiin pedagogisiin käytäntöihin.

Opetuskonseptimme perustuu henkilökohtaiseen, taitoja kehittävään ja oppilaan vahvuuksiin pohjautuvaan oppimiseen, jota opettajat ja ohjaajat kehittävät kannustavasti edelleen. Painotamme luovuutta ja kekseliäisyyttä ajattelussa, koska ne auttavat oppilaita löytämään heitä kiinnostavat asiat ja kehittämään taitojaan tulevaisuutta silmällä pitäen. Samalla panostamme perustaitojen oppimiseen ja hyviin akateemisiin tuloksiin, https://newnordic.school/.

Lisätietoja:

Pia Jormalainen

Operatiivinen johtaja & markkinointijohtaja, perustaja



New Nordic School

Puh. +358 40 803 2726

Sähköposti: pia.jormalainen(at)newnordic.school

Suzanne Perkowsky

Toimitusjohtaja, perustaja

New Nordic School

Puh. +358 41 441 5667

Sähköposti: suzanne.perkowsky(at)newnordic.school

Janne Jormalainen

Hallituksen puheenjohtaja, perustaja

New Nordic School

Puh. +358 50 556 2032

Sähköposti: janne.jormalainen(at)newnordic.school