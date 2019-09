Newsec sai vuoden 2019 Työmatkaliikkumisen edelläkulkija –tunnustuksen

HSL antoi Newsecille tunnustuksen monipuolisesta työstä kestävän liikkumisen edistämiseksi.

HSL jakaa vuosittain Työmatkaliikkumisen edelläkulkija -tunnustuksen työnantajalle, joka on esimerkillisellä tavalla ottanut kestävän ja hyvinvointia lisäävän työmatka- ja työasiamatkaliikkumisen omakseen.

Tunnustuksen saajaksi valitaan sellainen työpaikka, joka on jo aiemmin saanut HSL:ltä Työpaikka joka liikuttaa -sertifikaatin. Kiinteistöalalla toimiva Newsec sai sertifikaatin vuonna 2016. Tunnustus sopii sertifikaatille erinomaisesti jatkoksi, sillä lista toimista, joilla yhtiö on vuoden sisällä edistänyt kestävää liikkumista, on pitkä ja vaikuttava.

”Olemme muun muassa osallistuneet työpaikkojen väliseen pyöräilyn kilometrikisaan sekä pitäneet porraspäivät. Työntekijöillä on mahdollisuus käyttää kaupunkipyöriä yhtiön kustantamalla HSL-kortilla työmatka-asiointiin ja tarjolla on myös lainajopo”, Newsecin Workplace and Wellbeing Manager Heidi Lehtinen kertoo.

”Kannustamme henkilöstöämme joukkoliikenteen käyttöön muun muassa yhteiskäyttöisillä matkalipuilla. Muistutamme myös kimppa-autoiluun hyödyistä ja pääkonttorin väellä on käytössään yhteisauto.”

Kaupunkipyörät ovat ahkerassa käytössä

”Toimissamme yhdistyy halu olla ympäristön kannalta vastuullinen sekä pyrkimys kasvattaa työntekijöittemme hyvinvointia”, Lehtinen jatkaa. ”Muutokset voivat joskus tuntua pieniltä, mutta ovat silti merkittäviä. Kun uudistimme pääkonttorin tilojamme, otimme huomioon arjen aktiivisuuden. Teimme esimerkiksi niin, että sijoitimme roskikset käytäville pois työpisteiden lähettyviltä, joten työpäivän aikana kertyvien askelten määrä kasvaa.”

Henkilöstöä ei ole Lehtisen mukaan tarvinnut patistella kestävään liikkumiseen, vaan se on ollut innolla ja kokeilunhaluisena mukana. Aktiivisuudesta kertoo muun muassa se, että kaupunkipyörillä ajamiseen tarkoitetut HSL-kortit ovat jatkuvasti kierrossa.

Newsecin pääkonttorin väki on joukkoliikenteen käytön kannalta erinomaisella paikalla, sillä tilat sijaitsevat Helsingin ydinkeskustassa Postitalossa. Paikan valinnassa painoi aikanaan juuri se, että töihin pääsee helposti joukkoliikenteellä joka puolelta.

”Yhtiö on viime vuosina laajentunut myös muualle Suomeen ja myös aluetoimistojen sijoittelussa on otettu huomioon mahdollisuus käyttää julkista liikennettä”, Lehtinen kertoo. ”Eräs tulevaisuuden tavoitteemme on se, että pääkonttori ja aluetoimistomme tekisivät tiivistä yhteistyötä kestävän liikkumisen edistämiseksi.”