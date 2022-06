Nigerian syrjäseuduille sijoittuvassa trillerissä syke kiihtyy viimeiselle sivulle asti

Kun kolme nuorta yliopisto-opiskelijaa murhataan julmasti nigerialaisessa yliopistokaupungissa, murhat ja niiden tekijät tallentuvat sosiaaliseen mediaan kuvina ja videoina. Koko maailma tietää, kuka opiskelijat murhasi, mutta kukaan ei tiedä miksi. Kun murhien oikeudenkäynti alkaa, pyytää yhden uhrin varakas isä kriminaalipsykologi Philip Taiwoa selvittämään, miksi nuoret miehet surmattiin.

Väkijoukkojen käyttäytymiseen erikoistunut Taiwo ei ole poliisi tai etsivä, mutta yliopistokaupunkiin saavuttuaan hän huomaa, että jokin taho ei halua hänen olevan paikalla eikä varsinkaan selvittävän murhien motiivia. Mutta pian tutkimus muuttuu kilpajuoksuksi aikaa vastaan, sillä kolme murhattua nuorta miestä eivät ole jäämässä tapahtumien ainoiksi uhreiksi.

”Tämä on [Kayoden] ensimmäinen romaani, ja se on lukunautinto. (...) Kirja tutustuttaa nyky-Nigeriassa vaikuttaviin voimiin ja varoittaa joukkomentaliteetista – sekä muistuttaa, miten helposti se saa vallan.” – The New York Times Book Riview

Nigeriassa syntynyt Femi Kayode opiskeli kliinistä psykologiaa ja työskenteli ennen kirjailijanuraansa mainosalalla ja käsikirjoittajana. Hän on luonut useita Nigerian katsotuimmista tv-sarjoista. Pimeän jäljillä on hänen esikoisromaaninsa, ja parhaillaan Kayode kirjoittaa teoksen jatko-osaa. Kayode asuu vaimonsa ja kahden poikansa kanssa Windhoekissa Namibiassa.

Femi Kayode: Pimeän jäljillä

Alkuteos Lightseekers | Suomentanut Kristiina Vaara

464 sivua | Saatavana painettuna, e- ja äänikirjana

