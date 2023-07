Niittyjen annetaan kasvaa luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi

Alueita ympäri kaupunkia on jätetty intensiivisen nurmikonleikkuun sijasta kehittymään niityiksi. Niitä leikataan harvemmin, jotta alue köyhtyy ja kasvillisuus muuttuu monille kasvi- ja hyönteislajeille elintärkeäksi niittykasvillisuudeksi.

Niittyjen kehittymiselle ja maaperän köyhdyttämiselle on tärkeää oikeanaikainen niitto kerran tai kaksi kesässä sekä leikatun kasvijätteen poisto.

Niityillä on monta tärkeää tehtävää

Niittyjen kehittämisen avulla pyritään edistämään ympäristön viihtyisyyttä sekä monimuotoisuutta. Alueilla niittykukkien ja heinien annetaan kasvaa muun muassa pölyttäjien hyödyksi. Niityt tarjoavat lisäksi ravintoa ja suojaa linnuille sekä muille pienille nisäkkäille.

– Niittyjen tärkeä tehtävä on myös informoida, opastaa ja rohkaista asukkaita jättämään pihapiireihinsä pieniä niittylaikkuja, mikäli se vain on mahdollista. Kaikkien niittyjen ei tarvitse olla kovinkaan suuria, jotta niistä on hyöty lähiympäristölle, kertoo viheraluehortonomi Leila Roininen.

Niittyalueet ovat osoitettu kylteillä, joiden tavoitteena on tiedottaa niittyjen tärkeydestä ympäristölle sekä lajistolle. Kylttejä pystytetään muun muassa Onkilahden puistoon, Vaskiluotoon, Vetokannakselle, Kalarantaan ja Onnellisuuden niitylle.

– Ruisnevantielle Gerbyyseen on Kunta-Helmi-hankkeiden avulla saatu perustettua todella hieno niitty, jota voi käydä ihailemassa, Roininen vinkkaa.

Niittyjä lisätään mahdollisesti jatkossa käyttökokemuksen perusteella.