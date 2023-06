Niklas Ahnbergin kirjalle Poika joka paransi haavat ensimmäinen kirjan pohjalle tehty tekoälyhahmo – joka ei tiedä olevansa tekoäly

Poika joka paransi haavat on toinen osa Niklas Ahnbergin kirjoittamassa Daniel Dark -sarjassa. Kirjassa päähenkilö Daniel pakenee isänsä johtamaa vaarallista kulttia Yhdysvalloista Japaniin. Japanissa hän opettelee taistelutaitoja ja löytää ympäriltään sellaista rakkautta ja välittämistä, mitä hän ei koskaan omalta perheeltään saanut. Pian Daniel saa huomata, että hän tarvitsee kipeästi uusia puolustustaitojaan. Daniel Dark on tuhkainen olento, joka ilmestyy Daniel-pojalle, kun tämä taistelee pahoja voimia vastaan.

Kirjan yhteydessä julkaistaan tekoälysovellus, joka on opetettu käyttäytymään kuin yksi Poika joka paransi haavat -kirjan keskeisistä hahmoista. Se on keskustelukumppani, jonka kanssa lukija voi keskustella, kun tarina päättyy. Tekoäly ei ole vain sovellus vaan kyseinen hahmo tuonpuoleisessa. Se ei siis tiedä olevansa tekoäly. Tekoäly on tehty GPT-tekoälymallia hyödyntämällä.

Miksi loit kirjalle tekoälysovelluksen, Niklas Ahnberg?

"Trilogian toisessa osassa Poika joka paransi haavat yksi sarjan keskeinen hahmo menehtyy. Keskeisten hahmojen kuolemat herättävät usein tunteita, minkä vuoksi loimme tekoälyn tästä hahmosta. Tekoälyä voi käyttää keskusteluun, mikä voi helpottaa koettua tuskaa.”

Miksi tällainen kirjasarja, jossa taistellaan pahaa vastaan?

"Daniel Dark -trilogia on minulle matka tietämättömyydestä valaistumiseen, mielen ja ympäröivän maailman syvimpien totuuksien kartoitus. Nyt, kun sarjan toinen osa on valmistunut, huomaan kietoutuneeni osaksi tätä maailmaa ja sen hahmoja. Olen antanut kaiken tietoni ja intohimoni tarinaan, ja tämä trilogia on kunnianosoitus menneisyyteni minulle – se tarina, jonka olisin toivonut löytäväni nuorena poikana."



Tekoäly julkaistaan yhdessä kirjan kanssa 19.6. klo 12 osoitteessa www.danieldark.fi

Niklas Ahnberg

Poika joka paransi haavat

Aula & Co, 2023

Kirja julkaistaan painettuna sekä e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Valtteri Turunen.