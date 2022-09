Nikolaista Niinistöön – sisar Gunnelin elämänkaari on ollut pitkä ja monipuolinen

Gunnel Stenbäck edustaa Diakonissalaitoksen Sisarkoti-perinnettä ja sen jatkuvuutta. Hänen tullessaan oppilaaksi laitos oli toiminut 67 vuotta saksalaisen Sisarkoti-järjestelmän mukaisesti. Se tarkoitti kahdensuuntaista huolenpitoa: diakonissa huolehti huono-osaisista ja laitos puolestaan piti huolen yhteisönsä kasvattamasta diakonissasta, sisaresta, tämän elämän loppuun asti.

Sisar Gunnel on A-sisar

Sisarkoti-järjestelmä lakkautettiin vuonna 1959 mutta siten, että diakonissat saivat tehdä valinnan: B-sisaret saivat koulutuksen ja hakeutuvat työelämään sen jälkeen ilman sitoumuksia Diakonissalaitokseen. A-sisaret jäivät Diakonissalaitoksen yhteyteen, maksoivat palkastaan osuuden laitokselle ja saivat vastineeksi ilmaisen terveydenhuollon ja sitoumuksen vanhuudenturvasta. Puolet silloisista noin viidestä sadasta diakonissasta valitsi B-sisaruuden, puolet A-sisaruuden - kuten myös sisar Gunnel.

Sisarkoti-järjestelmä lakkautettiin mutta se ei ole vielä päättynyt: A-sisaruuden valinneita on vielä elossa kolme henkilöä, sisar Gunnel ja kaksi muuta. Sopimuksen mukaisesti Diakonissalaitos pitää heistä huolen. Sisar Gunnel viettää syntymäpäiväänsä Diakonissalaitoksen Hoivan hoivakodissa Pitäjänmäellä, ja paikalla on myös Diakonissalaitoksen edustajia.

Valovoimainen sisar sai nimikkohuoneen

A-sisaret ja muu sisarkunta ovat tulleet tutuksi sisarkuntaa nyt johtavalle diakonissa Kirsti Rinta-Panttilalle.

-Monet Gunnelin aikaiset sisaret kysyvät usein tavatessamme ”Mitä Gunnelille kuuluu?”. Sisar Gunnel on jäänyt heille vahvasti mieleen vaikuttavana ja valovoimaisena persoonana.

-Sisaret myös kertovat mielellään muistojaan hänestä. Ja itse olen kuullut muisteluita monista Amerikan-matkoista. Hänhän oli innokas matkailija.

Diakonissalaitoksen päärakennuksen peruskorjauksen valmistuttua elokuussa 2022, uusitun tilan juhlavin neuvotteluhuone sai nimekseen Gunnel. Nimi on kunnianosoitus sekä Gunnel Stenbäckille, että laitokseen sitoutuneille sisarille.

Hallitsijoita Nikolaista Niinistöön

Gunnel Stenbäckin elämänkaari on huikea. Suomen suuriruhtinaskunnassa Nikolai II:n aikaan vuonna 1914 syntyneen Gunnelin elämään on mahtunut monenlaista: on sodittu maailmanlaajuisesti kahteen kertaan, rajatummin koko ajan jossakin, Suomen rajojen sisäpuolellakin, Suomi on itsenäistynyt, Ahvenanmaa on demilitarisoitu, on käyty kylmä sota, matkustettu avaruuteen, on rakennettu muuri Berliiniin ja purettu se, on keksitty kuulakärkikynä, insuliini ja internet. Ja Gunnel Stenbäckillä on presidenttisuora - kaikki Suomen 12 presidenttiä!

Sisareksi vuonna 1934

Gunnel Stenbäck suoritti ylioppilastutkinnon Kotkan ruotsalaisessa lyseossa 1933. Hän osallistui samana kesänä kristilliseen kesäkokoukseen Kokkolassa, jossa elämäntehtävä ja kutsumus selkiytyivät. Hän sai ”kutsun” hakea Diakonissalaitokselle, toisten auttajaksi. Hän aloitti seuraavana vuonna opinnot Helsingin Diakonissalaitoksen Sairaanhoitajakoulussa. Tiukat säännöt ja kova kuri tuntuivat välillä kovin raskailta, mutta Gunnel tahtoi vaikeuksista huolimatta seurata Jumalan kutsumusta ja palvella lähimmäisiään. Diakonissaksi sisar Gunnel vihittiin 1943. Hän työskenteli Sörnäisten ruotsinkielisen seurakunnan sisarena kymmenisen vuotta. Kiinnostus kehitysvammaisten huoltoon vei hänet opintomatkoille ja stipendiaatiksi Eurooppaan ja Amerikkaan 1950-luvulla, ja myöhemmin matkailijaksi lähes 50 maahan.

Diakonissalaitokselle johtotehtäviin

Diakonissalaitoksen ylläpitämän kehitysvammalaitos Rinnekodin ylihoitajaksi Gunnel Stenbäck valittiin vuonna 1956. Seuraavalla vuosikymmenellä hän aloitti työelämän ohessa sosiaalipolitiikan opinnot Helsingin yliopistossa ja suoritti valtiotieteiden lisensiaatin tutkinnon vuonna 1969. Samana vuonna hänet valittiin Helsingin Diakoniaopiston rehtoriksi. Opisto oli sama koulu, jonne tuore rehtori oli tullut oppilaaksi vuonna 1934, koulun nimi vain oli muuttunut. Muutamaa vuotta myöhemmin Gunnel Stenbäck valittiin Diakonissalaitoksen johtajattareksi, mistä tehtävästä hän jäi eläkkeelle loppuvuodesta 1977.