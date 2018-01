Nimekkäitä alueellisia vaikuttajia Laurean varainhankinnan tukiryhmään

Laurea-ammattikorkeakoulu on käynnistänyt varainhankintakampanjansa. Laurea sai Poliisihallituksen myöntämän rahankeräysluvan tammikuussa ja tavoitteena on kerätä 1,2 miljoonaa euroa vuoden 2018 loppuun mennessä. Laurean varainhankintakampanjan tukena on merkittävistä alueellisista vaikuttajista koostuvat kampanjaryhmä.

Laurean varainhankinnan kampanjaryhmää. Kuvassa vasemmalta oikealle Jyrki Mattila, Hyvinkään kaupunki, Mika Sivula, Lohjan kaupunki, Petri Graeffe, Uudenmaan Yrittäjät, Anne Pevkur, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamari, Erkki Pärssinen, Espoon Yrittäjät, Esa Mänttäri, Vantaan Yrittäjät, sekä Laurean rehtori, toimitusjohtaja Jouni Koski.

Varainhankintakampanjallaan Laurea hakee lahjoituksia niin yrityksiltä, yhteisöiltä kuin yksityishenkilöiltäkin. Laurealle tehdyt lahjoitukset antavat lahjoittajille mahdollisuuden tukea tulevaisuuden osaajien koulutusta. Laurean kehittämiseen osoitetut lahjoitukset käytetään opiskelijoiden hyväksi. Laurean varainhankintakampanjan tueksi on koottu erityinen kampanjaryhmä, joka muodostuu Laurean avainkumppaneiden edustajista. Ryhmän muodostavat Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Minna Karhunen, Hyvinkään kaupunginjohtaja Jyrki Mattila, Vantaan Yrittäjien toimitusjohtaja Esa Mänttäri, Riihimäen-Hyvinkään kauppakamarin toimitusjohtaja Anne Pevkur, Espoon Yrittäjien toimitusjohtaja Erkki Pärssinen, Lohjan kaupunginjohtaja Mika Sivula sekä Laurean tunnetut alumnit Marjo Rantanen ja Antti Seppinen. "Ammattikorkeakouluilla on erittäin tärkeä rooli, sillä ne tuottavat hyvin työelämäläheistä koulutusta, jossa yhdistyvät teoria ja käytäntö", korostaa Uudenmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Petri Graeffe. "Laurea on tässä tehtävässä onnistunut erinomaisesti - siitä osoituksena on ammattikorkeakoulumme opiskelijoiden erinomainen työllistyminen. Ikäluokkien pienentyessä ja nykyisessä kohentuvassa taloustilanteessa on osaavan työvoiman tarve Uudellamaalla erityisen suuri", Graeffe jatkaa. Keväällä 2017 voimaan tullut lakimuutos sallii ammattikorkeakoulujen tehdä varainhankintaa. Vuoden 2018 loppuun mennessä tehdyistä lahjoituksista valtio maksaa ammattikorkeakouluille vastinrahaa suhteessa kerättyihin lahjoituksiin. Yli 10 000 euron lahjoitukset voidaan kohdentaa Laureassa lahjoittajan valitsemalle koulutusalalle. Näin lahjoittaja voi auttaa varmistamaan tulevaisuuden osaajien riittävyyden toimintansa kannalta tärkeillä aloilla. Lisätietoja: Teemu Ylikoski markkinointi- ja yhteiskuntasuhdejohtaja, Laurea-ammattikorkeakoulu Puh. 040 555 3564. teemu.ylikoski@laurea.fi

