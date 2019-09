Nimityksiä Assemblinilla

Assemblin on nimittänyt useita uusia huippuosaajia teknisiin palveluihin, rakennusautomaatiourakointiin ja talotekniikkaurakointiin.

Energiatekniikan insinööri Jaana Karevuo (s. 1990) on nimitetty Assemblinin Energiatehokuus- ja elinkaaripalveluihin energiamanageriksi. Karevuo työskentelee Helsingin toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 5.8.2019. Karevuo on aikaisemmin työskennellyt Thermo Fisher Scientificilla ja GE Healthcarella. Tällä hetkellä Karevuo suorittaa työn ohessa energiatekniikan diplomi-insinöörin opintoja Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT).

LVI-työteknikko Mika Janhonen (s. 1970) on nimitetty Assemblinin Teknisiin Palveluihin putkityönjohtajaksi. Janhonen työskentelee Helsingin toimipisteessä ja hän on aloittanut työtehtävässään 12.8.2019. Janhosella on yli 30 vuoden kokemus LV-alan työtehtävistä sekä projekti- että asentajapuolelta.

LVI-teknikko Petri Korhonen (s. 1969) on nimitetty Assemblinin Talotekniikkaurakointiin IV-projektipäälliköksi. Korhonen työskentelee Helsingin toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 8.7.2019. Korhosen vastuualueina on erinäiset IV-projektipäällikön tehtävät, joihin kuuluu esimiesvastuun ja projektien resursoinnin lisäksi teknisen toteutuksen valvonta ja hankkeet. Korhonen on aikaisemmin työskennellyt ISS Palvelut Oy:ssä, Are Oy:ssä ja Ouman energiatehokkuuspalvelut Oy:ssä.

Automaatiotekniikan insinööri Ario Rajaty (s. 1979) on nimitetty Assemblinin Rakennusautomaatiourakointiin projekti-insinööriksi. Rajaty työskentelee Helsingin toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 5.8.2019. Rajaty on aikaisemmin työskennellyt muun muassa Coorilla ja Rostek Oy:ssä. Rajatyn työtehtäviin kuuluu muun muassa käyttöönotto- ja projektinhoitotehtävät.