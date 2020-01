Nimityksiä Assemblinilla

Assemblin on nimittänyt uusia huippuosaajia talotekniikka- ja rakennusautomaatiourakointiin Turkuun, Poriin, Helsinkiin ja Tampereelle.

Juuso Palmroos (s. 1994) on nimitetty Assemblinin Talotekniikkaurakointiin LVI-projektinhoitaja harjoittelijaksi. Palmroos on aloittanut tehtävässään 21.10.2019 ja työskentelee Helsingin toimipisteessä. Palmroos jatkaa työn ohella opiskeluitaan ammattikorkeakoulu Metropoliassa LVI-rakennusmestariksi. Assemblinilla Palmroos on mukana tarjouslaskennassa, hankinnoissa ja projektinhoidossa yhdessä muun LVI-tiimin kanssa.

LVI-työteknikko Teemu Karpasuo (s. 1972) on nimitetty Assemblinin Talotekniikkaurakointiin IV-asennuspäälliköksi. Karpasuo on aloittanut tehtävässään 28.10.2019 ja hän työskentelee Helsingin toimipisteessä. Karpasuon vastuualueisiin kuuluu esimiesvastuun ja liiketoiminta-alueen resursoinnin lisäksi muun muassa teknisen toteutuksen valvonta, asiakaskontaktointi ja neuvottelut. Karpasuo on aikaisemmin työskennellyt YIT kiinteistötekniikka Oy:ssä, Halmesvaara Oy:ssä ja Bravida Finland Oy:ssä.

Riku Salminen (s. 1981) on nimitetty Assemblinin Rakennusautomaatiourakointiin projektinhoitajaksi. Salminen työskentelee Turun toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 1.10.2019.

Jouni Lamminen (s. 1964) on nimitetty Assemblinin Rakennusautomaatiourakointiin huolto- ja projektinhoitotehtäviin. Lamminen työskentelee Tampereen toimipisteessä ja hän on aloittanut tehtävässään 16.9.2019. Lamminen on työskennellyt aikaisemmin muun muassa Lassila & Tikanoja Oyj:ssä ja HT-Sähköpalvelu Oy:ssä.

Mikko Vanhala (s. 1987) on nimitetty Assemblinin Rakennusautomaatiourakointiin projektinhoitajaksi. Vanhala on aloittanut tehtävässään 7.1.2020 ja hän työskentelee Porin toimipisteessä. Vanhala suorittaa työnsä ohella Satakunnan ammattikorkeakoulussa automaatio- ja sähköinsinöörin muuntokoulutusta ja hän valmistuu tulevana syksynä. Vanhala suoritti myös työharjoittelujaksona Assemblinilla.