Nimityksiä Etlassa: Terhi Maczulskij Palkansaajista Etlan tutkimuspäälliköksi

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijakaarti vahvistuu kahdella uudella tutkijalla. Terhi Maczulskij aloittaa Etlan tutkimuspäällikkönä kansainvälisen kaupan ja globalisaation tutkimuksen parissa. Tutkijaksi Etlaan on nimitetty Otto Kässi Oxfordin yliopistosta. Hänen tutkimuksensa keskittyy digitalisaation ja työmarkkinoiden kysymyksiin. Molemmat aloittavat työskentelyn Etlassa syyskuussa.

Taloustieteen tohtori Terhi Maczulskij (s.1980) siirtyy Etlaan Palkansaajien tutkimuslaitoksesta, jossa hän on työskennellyt erikoistutkijana vuodesta 2014 lähtien. Hän toimii lisäksi Yrjö Jahnssonin säätiön tutkimusjohtajana ja Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun dosenttina. Aiemmin Maczulskij on työskennellyt muun muassa post-doc -tutkijana ja yliopistonopettajana Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa.

Terhi Maczulskij’n tutkimusteemat liittyvät kansainvälisen kaupan, globalisaation ja robotisaation vaikutuksiin yritys- ja yksilötasolla. Etlassa hän aloittaa syyskuun alussa tutkimuspäällikkönä.

Otto Kässi mukaan Etlan digitalisaatiotutkimukseen

Taloustieteen tohtori Otto Kässi (s.1981) on työskennellyt digitalisaatioon ja internetiin keskittyvän Oxford Internet Institute -laitoksen tutkijana vuodesta 2015. Työssään Kässi on perehtynyt erityisesti digitaalisiin alustatyömarkkinoihin sekä työmarkkinoiden muutokseen. Hän toimii lisäksi OECD:n Future of Work fellow’na.

Kässin tutkimuksissa on yhdistetty koneoppimis- ja datamenetelmiä politiikka- ja teoriarelevantteihin kysymyksiin. Etlassa Kässi tulee keskittymään digitalisaation ja työmarkkinoiden tutkimuskysymyksiin.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Aki Kangasharju, ETLA, aki.kangasharju@etla.fi, 050-5838573

Terhi Maczulskij, teanmacz@gmail.com, 050-3230180

Otto Kässi, otto.kassi@iki.fi, +44 7715640428