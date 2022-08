Nimityksiä Newsec Property Asset Management Finland Oy:ssä 

Risto Mustaniemi, Head of Business Development

Risto Mustaniemi siirtyy Head of Residential Property Management -tehtävästä uuteen Head of Business Development -tehtävään. Risto jatkaa myös yrityksen johtoryhmän jäsenenä.

Sanna Lehikoinen, Head of Residential Properties Management

Sanna Lehikoinen jatkaa Riston seuraajana Head of Residential Properties Management -tehtävässä ja tulee mukaan uutena jäsenenä yrityksen johtoryhmään. Sanna on aikaisemmin työskennellyt johtajana vastaten Newsecin asuntoliiketoiminnan teknisestä isännöinnistä.

Hanna Santasalo, Head of Commercial & Asset Management Services

Hanna Santasalo aloittaa Head of Commercial & Asset Management Services -palvelualueen vetäjänä. Palvelualueeseen kuuluvat mm. Asset Management, Shopping Center Management, Commercial Leasing & Consulting, Corporate Real Estate, Tenant Experience -palveluyksiköt. Myös Hanna tulee mukaan uutena jäsenenä yrityksen johtoryhmään.

Jussi Kivitie, Director, Asset Management

Jussi Kivitie on nimitetty Directoriksi ja hän tulee johtamaan kahta palveluyksikköä: Asset Management ja Shopping Center Management. Asset Management on Newsecin uusin palvelu, jolla täydennämme erityisesti kansainvälisille sijoittajille suunnattua tarjontaa. Shopping Center Management -yksikkö on kasvanut muutamassa vuodessa kymmenen kauppakeskusjohtamisen ja -markkinoinnin asiantuntijan tiimiksi.

Lisätietoja