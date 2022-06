Nimitys: Anu Pitkänen uudeksi toimitusjohtajaksi vahvistamaan Taskujen asiakasymmärrystä

Kiinteistö- ja rakennusalan markkinoinnin parissa monipuolisen uran tehnyt Anu Pitkänen aloitti Taskujen uutena toimitusjohtajana huhtikuussa.

Ennen toimitusjohtajan pestiään Anu ehti toimia Taskujen operatiivisena johtajana. Taskuihin Anu siirtyi vuoden alussa kiinteistönomistaja- ja kehittäjä Antiloopin markkinointitehtävistä. Aiemmin hän on työskennellyt brändin johtamisen ja markkinointiviestinnän tehtävissä muun muassa rakennusliike SRV:ssä ja Skanskassa. Anu seuraa tehtävässä Petteri Kakkolaa, joka siirtyy vastaamaan Taskujen avainasiakkuuksista Senior Account Directorina.

– Asiakasymmärrys on jokaiselle yritykselle erittäin tärkeää, ja Anu Pitkäsen nimityksellä me vahvistamme tätä ulottuvuutta merkittävästi. Anu on juuri oikea ihminen toteuttamaan Taskujen strategiaa sekä kehittämään toimintaamme, Taskut Communications Oy:n hallituksen puheenjohtaja Antti Leskinen sanoo.

Erityisesti rakennetun ympäristön toimialaa palveleva Taskut on Suomen ainoa kiinteistö- ja rakennusalan viestintään erikoistunut konsulttitoimisto. Pian 37-vuotiaan toimiston juuret ovat rakennusteollisuudessa, ja sittemmin myös kiinteistöalasta on kasvanut vahva palvelualue. Muita osaamisalueita ovat yritysvastuuviestintä sekä rakennetun ympäristön toimialaa palvelevat digitaaliset viestintäratkaisut.

Anu Pitkänen haluaa vahvistaa Taskujen asemaa rakennetun ympäristön viestinnän ja markkinoinnin johtavana asiantuntijakumppanina.

– Taskut on uniikki toimija, toista samanlaista ei ole, ja se herätti kiinnostukseni. Syvällinen ymmärrys toimialasta, sidosryhmistä ja niiden välisestä vaikutuksesta on ratkaisevan tärkeää työmme vaikutuksen ja asiakkaidemme tavoitteiden toteutumisen kannalta. Haluan, että yhä useampi rakennetun ympäristön parissa työskentelevä tietää ja tuntee Taskut, Anu Pitkänen sanoo.

Viestintä osaksi rakennetun ympäristön strategiaa



Vaikea maailmantilanne ja muutokset markkinaympäristössä nähdään Taskuissa myös mahdollisuutena. Kun asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja Taskujen organisaatio uudistuu, muutostilanteet kannattaa hyödyntää ja kehittää yhdessä uuden ajan ratkaisuja.

– Me autamme asiakkaitamme tarttumaan tilanteeseen. Asiakkaiden hyvä palvelu on jatkossakin tärkeä osa Taskuja, mutta sen rinnalle tuodaan uusia toimintamalleja ja kokeiluja, Anu Pitkänen lupaa.

Taskut on jatkossakin asiakkaidensa toimintaympäristön ja tarpeet ymmärtävä kumppani kaikissa viestintään ja markkinointiin liittyvissä tilanteissa, muodoissa ja teknologioissa.

– Uskon että aiempi työkokemukseni rakennetun ympäristön toimialalta ja monipuolisesti markkinointiviestinnän kentältä tukee sekä asiakkaidemme että Taskujen kehitystä ja menestystä jatkossakin. Tahdon olla viemässä läpi niitä muutoksia, joita rakennetun ympäristön toimialan kehittyminen vaatii, Anu Pitkänen painottaa.

Anu näkeekin mielellään sekä Taskut että viestinnän entistä strategisempana osana kaikkia rakennetun ympäristön hankkeita ja organisaatioita.

– Viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla voimme auttaa asiakkaitamme onnistumaan huomattavasti kattavammin kuin markkinoilla tiedetäänkään. Viestintä on laaja käsite, ja oikein kohdistettuna se parantaa jokaisen organisaation onnistumista vahvistamalla yhteistä näkemystä siitä, mihin ollaan menossa, Anu Pitkänen sanoo.