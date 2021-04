NIMITYS: Ilona Välimaa nimitetty OX2:n merituulivoiman hankekehityksen projektipäälliköksi

Jaa

FM Ilona Välimaa on nimitetty OX2:n hankekehityksen projektipäälliköksi vastaamaan merituulivoiman hankkeiden käynnistyksestä. Suomessa maatuulivoimaa rakentava ja tuottava OX2 laajentaa rekrytoinnin myötä toimintaansa nyt merelle.

OX2:n merituulivoiman hankekehityksestä vastaava Olli Takalammi kertoo Ilonan olevan harvoja suomalaisia osaajia, jolla on kokemusta merituulivoimasta ja sen hankekehityksestä.

”Olen uudessa tehtävässäni intohimoni merituulivoiman ja Itämeren äärellä”, Välimaa kertoo ja jatkaa: ”Merituulivoimassa on globaalisti energiamuotona paljon potentiaalia. Uusiutuvan energian edistäminen on työnä todella merkityksellistä. Samalla hankkeet tuovat kunnille työpaikkoja ja investointeja.”

Suomessa investoidaan nyt vahvasti markkinaehtoisesti tuulivoimaan. Euroopan suurimmalla maatuulivoiman rakentajalla OX2:lla on Suomessa 30 maatuulivoimalaa 25 kunnassa. Sillä on paraikaa rakenteilla 72 uutta tuulivoimalaa, jotka tuottavat 340 megawattia energiaa. Yhtiöllä on merkittävä rooli Suomen matkassa hiilineutraaliuteen, sillä yksi kirjattu keino siihen on tuulivoiman kaksinkertaistaminen kahdessa vuodessa. Merituulivoima on nopeasti kasvava ala, sillä myös tuore EU-strategia aikoo moninkertaistaa sen osuuden Euroopan sähköntuotannossa.

Merituulivoimahankkeet edellyttävät veteen ja merenpohjaan liittyvää huippuosaamista. Välimaa on ympäristö- ja meriekologiaan erikoistunut biologi, joka tuntee merenpohjat perin pohjin. Hän toteutti gradunsa sinisimpukoista sukeltaen. Myös työskennellessään Metsähallituksessa hän teki merenpohjan biologisia kartoituksia sukeltamalla. OX2:lle hän siirtyi AFRYltä, jossa hän toimi energiahankkeiden ympäristöasiantuntijana.

”Nykyiseen toimenkuvaani ei kuulu enää sukeltaminen. Mutta kun saamme ensimmäisen merituulivoimalahankkeen valmiiksi, veri vetää sukeltamaan sen juurille”, Välimaa pohtii.