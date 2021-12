Nimitys Sunborn International Holding Oy:ssä

Sunborn on yksityisomisteinen, suomalainen hotelli-, ravintola- ja tapahtuma-alan monialakonserni, joka on tunnettu innovatiivisista konsepteistaan. Sunborn on laadukkaan kiinteistökehityksen ammattilainen ja tarjoaa uniikkeja hotellielämyksiä sekä Suomessa että ulkomailla, vuosikymmenten kokemuksella.