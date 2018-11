Nimitysuutinen: Johanna Laitinen Gummeruksen tietokirjallisuuden kustantajaksi

VTM Johanna Laitinen on nimitetty Gummeruksen tietokirjallisuuden kustantajaksi ja johtoryhmän jäseneksi 1.12.2018 lähtien. Hän siirtyy tehtävään Gummeruksen käännetyn kaunokirjallisuuden toimituspäällikön toimesta. Toimitusjohtaja Anna Baijars jatkaa edelleen kaunokirjallisuuden kustantajana.

Johanna Laitisella on vankka kokemus tieto- ja kaunokirjojen tekemisestä. Hän aloitti kustannustoimittajan työt vuonna 2005 akateemisessa tietokirjakustantamossa Gaudeamuksessa. Sen jälkeen hän on toimittanut yleistä ja ammatillista tietokirjallisuutta Editassa sekä kauno- ja tietokirjallisuutta Kustantamo S&S:ssä. Gummerukseen Laitinen siirtyi vuonna 2016. Gummeruksessa hän on työskennellyt kaunokirjallisuuden lisäksi kerronnallisen tietokirjallisuuden parissa. Laitinen osallistuu vastakin myös käännetyn ja kotimaisen kaunokirjallisuuden listan kehittämistyöhön.

”Aina on tarvetta kirjallisuudelle, joka antaa punnittua tietoa ja auttaa ajattelemaan itse. On myös paljon lukijoita, jotka kaipaavat lempeää opastusta uuteen harrastukseen tai vaikkapa itse elämään. Tietokirjallisuudesta on moneksi, ja Gummeruksen perustajaa Kaarle Jaakko Gummerusta lainatakseni teemme jatkossakin tietokirjallisuutta ’huviksi ja hyödyksi’. Toivon, että Suomessa kirjoitettaisiin yhä enemmän kunnianhimoista ja luovaa tietokirjallisuutta, jota ohjaa uskollisuus faktoille. Toivon myös, että mahdollisimman erilaisista taustoista tulevat ihmiset kirjoittaisivat tietokirjoja”, sanoo Laitinen.

Lisätietoja

Anna Baijars, toimitusjohtaja ja kustantaja, p. 040 584 0061, anna.baijars@gummerus.fi

Johanna Laitinen, kustantaja, p. 040 565 7913, johanna.laitinen@gummerus.fi