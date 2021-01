Nimitysuutinen: Kaksi huippuosaajaa Gummeruksen kirjatoimitukseen: Lotta Sonninen ja Leenastiina Kakko toimituspäälliköiksi

FM Lotta Sonninen on nimitetty Gummeruksen tietokirjallisuuden toimituspäälliköksi. Lähes 20 vuotta Otavalla työskennellyt Sonninen siirtyy Gummerukselle kaunokirjallisuuden kustannuspäällikön tehtävästä. Gummeruksen suomennetun kaunokirjallisuuden toimituspäälliköksi on nimitetty FM Leenastiina Kakko. Hän on työskennellyt kirja-alalla kustannustoimittamisen ja käännösoikeuksien parissa vuodesta 2004, viimeiset neljä vuotta kirjallisuusagenttina Rights & Brandsilla. Kumpikin aloittaa uudessa tehtävässään 1.3.

Leenastiina Kakko ja Lotta Sonninen

"Tietokirjallisuuden kustantaminen on minulle uusi ja kiehtova alue, johon toivon voivani tuoda pitkän kaunokirjakokemukseni pohjalta tarinallista näkökulmaa. Paras tietokirjallisuus kuohuttaa ja koskettaa lukijaansa, luo jännitystä ja tempaa mukaansa, faktoista tinkimättä. Gummeruksen raikkaan ja ennakkoluulottoman tietokirjalistan kehittäminen toimituspäällikkönä on inspiroiva ja ilahduttava tehtävä, johon tartun innosta kihisten", Lotta Sonninen kertoo. Gummeruksen tietokirjallisuuden kustantaja Johanna Laitinen toteaa: ”Olen sanoin kuvaamattoman iloinen, että innokkaaseen ja kunnianhimoiseen joukkoomme liittyy juuri Lotta. Kokeneena editorina hän tulee olemaan loistava tuki Gummeruksen tietokirjailijoille. Lotan luovuuden ja näkemyksen ansiosta olemme yhä vahvemmin tarjoamassa hyviä lukukokemuksia ja ajattelemisen aihetta – ja aina jotain uutta ja yllättävää. On sellainen tunne, että tietokirjallisuuden lukijoille koittaa entistäkin paremmat ajat!” Leenastiina Kakko siirtyy kirjojen käännösoikeuksien sekä elokuva- ja tv-sovitusoikeuksien myynnistä ”pöydän toiselle puolelle” oikeuksia ostavan toimituspäällikön rooliin. "Vahva kirjavuosi 2020 pandemian keskellä kertoo kirjojen merkityksestä: niiden tarjoamasta lohdusta ja tarinoiden voimasta, tarpeesta eläytyä joksikuksi toiseksi, jossakin muualla tai toisessa ajassa. Haluan olla tuomassa Gummeruksen monipuoliselle käännöskirjalistalle parasta kirjallisuutta eri puolilta maailmaa: lukuelämyksiä, jotka värisyttävät tunteita ja järisyttävät ajatuksia", hän kertoo. ”On upeaa saada joukkoomme alan ammattilainen, joka osaa monipuolisen kokemuksensa ansiosta ajatella kuin kirjallisuusagentti ja toimia kuin kustantaja – taito, joka on tänä päivänä entistä tärkeämpi. Niin Gummeruksen kuin Storytel-kustantamoiden kansainvälinen tiimi toivottaa Leenastiinan lämpimästi tervetulleeksi luomaan kanssamme lyömätöntä käännöskirjallisuuden kustannusohjelmaa!”, sanoo Gummeruksen kaunokirjallisuuden kustantaja ja toimitusjohtaja Anna Baijars.

