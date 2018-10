Nimitysuutinen: Niina Miettinen toimituspäälliköksi Gummerukselle

Kustannustoimittaja ja dramaturgi Niina Miettinen on valittu Gummerus Kustannus Oy:n kotimaisen kaunokirjallisuuden toimituspäälliköksi. Hän aloittaa tehtävässään 16.11.2018. Miettinen siirtyy Gummerukselle kustannustoimittajan tehtävästä Otavalta, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2005 alkaen. Koulutukseltaan Niina Miettinen on filosofian maisteri pääaineenaan kotimainen kaunokirjallisuus ja teatteritaiteen maisteri dramaturgian koulutusohjelmasta.

”Olen innoissani uudesta työstäni Gummeruksen kotimaisen kaunokirjallisuuden toimituspäällikkönä. On mahtavaa liittyä osaksi hienoa tiimiä, jossa saa tehdä rakastamaansa työtä. Kotimainen kirjallisuus on intohimoni, tartun iloiten uusiin haasteisiin ja uusiin, upeisiin kirjoihin”, Niina Miettinen kertoo. ”Kotimaisen kaunokirjallisuuden toimituksemme vahvistuu yhdellä huippuammattilaisella. Tekijöitä tarvitaan, sillä kotimainen kaunokirjallisuus on tällä hetkellä elävää ja vetovoimaista”, iloitsee kustantaja ja toimitusjohtaja Anna Baijars.

