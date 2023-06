Nimitysuutinen: Ville Laihonen WSOY:n graafiseksi suunnittelijaksi ja Art Directoriksi

Satu Rämön menestysdekkari Hildurin oikeudet myyty – tv-sarja kehitteillä 24.11.2022 10:59:45 EET | Tiedote

Kesäkuussa ilmestynyt Satu Rämön esikoisdekkarisarjan avaus Hildur on ollut vuoden todellinen kirjatapaus. Nyt kirjasarjan optio-oikeudet on myyty ja siitä suunnitellaan tv-sarjaa. WSOY:n kustantaman Hildurin oikeudet osti Take Two Studios, joka suunnittelee toteuttavansa Satu Rämön dekkarisarjaan perustuvan tv-sarjan kuvaukset kirjan tapahtumapaikoilla Islannissa ja yhteistyössä islantilaisen tuotantoyhtiön kanssa.